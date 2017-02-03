Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bruma, İspanya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli boksör dopingli çıktı!

Milli boksör dopingli çıktı!

2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde doping çıktı.
İşte Anelka'nın yeni adresi!

İşte Anelka'nın yeni adresi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.
Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Errick McCollum için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Ronaldinho Türkiyeye geliyor!

Türk kulüplerinin uzun uğraşlarına rağmen bir türlü transfer etmeyi başaramadığı Ronaldinho, sonunda ülkemize adım atmaya hazırlanıyor..

Brezilyalı futbol efsanesi, resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda "İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız. Görüşürüz!" diyerek, kısa süre sonra Türkiye'de olacağının mesajını verdi. Ancak 36 yaşındaki yıldız, İstanbul'a gelme sebebine dair bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıllarda adı Beşiktaş ve Antalyaspor'la anılan sambacı, bir süredir herhangi bir takımda futbol oynamazken, eski takımı Barcelona'nın kulüp elçisi olarak atanmıştı. Brezilyalı oyuncunun, Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanıyla temsil edeceği belirtilmişti.

Çalhanoğlu'na çok sert sözler:

Çalhanoğlu'na çok sert sözler: "Haddini bildireceksin"

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Aykut Demir'e büyük şok!

Aykut Demir'e büyük şok!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Çalhanoğluna çok sert sözler: Haddini bildireceksin

Çalhanoğlu'na çok sert sözler: "Haddini bildireceksin"

Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay men cezası almasıyla ilgili Trabzonspor Eski Asbaşkanı Nevzat Şakar açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Listede 3 yeni isim var.
Aykut Demire büyük şok!

Aykut Demir'e büyük şok!

Başkent temsilcisinin UEFA’ya gönderdiği 21 kişilik listede, yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos da yer aldı.
Ronaldinho Türkiyeye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
Barcelonadan Mesut Özil bombası!

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Arsenal'le olan sözleşmesini hali hazırda yenilemeyen Mesut Özil için Barcelona iddiası ortalığı karıştırdı.
Fenerbahçenin Avrupa kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği yeni kadroyu bildirdi.
Ronaldinho geri döndü!

Ronaldinho geri döndü!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Ronaldinho’yu kulüp elçisi olarak atadı.
Polis Agüeronun evini bastı! Neler çıktı neler!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Agüero ülkesi Arjantin'de büyükannesinin evine yapılan baskınla sarsıldı.
Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Futbolda büyük deprem! 4 ay men cezası aldı!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.
Kerim Frei göz doldurdu

Kerim Frei göz doldurdu

İngiltere Championship'in 29. haftasında sahasında Reading'e 1-0 mağlup olan Birmingham'da yeni transfer Kerim Frei gösterdiği performansla göz doldurdu.
Real Madridte flaş ayrılık!

Real Madrid'te flaş ayrılık!

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Silva, kiralık olarak eski takımı Cruzeiro'ya transfer oldu....
Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransa'ya gitti!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Ajax'ın Hollandalı futbolcusu Anwar El Ghazi ile 4,5 yıllığına...
Hamit Altıntopun yeni takımı belli oldu!

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza attı....
Barcelonadan defansa takviye

Barcelona'dan defansa takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol’da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı....
Aubameyanga tam 80 milyon euro!

Aubameyang'a tam 80 milyon euro!

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang için ciddi teklifler gelmeye devam ederken, kulüp 80 milyon euroluk bonservis...
Bayernden Türk takipçisine Ribery cevabı

Bayern'den Türk takipçisine Ribery cevabı

Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih'in resmi Amerika Twitter hesabı, Ribery ile ilgili gelen soruya cevap verdi....