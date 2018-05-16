Jeremain Lens'e talip var

Jeremain Lens'e talip var

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Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

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Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

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Roma, Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma'nın Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Roma, Trabzonspora Yusuf Yazıcı için teklifte bulunacak

Roma'nın Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

İTALYANLAR SIRAYA GİRDİ

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Yusuf Yazıcı için “Bir kulüp 15 milyon euro verdi” dediği kulübün İtalyan devi Milan olduğu öğrenildi. Mesut Özil ile aynı menajerlik şirketiyle çalışan 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın önde gelen pek çok kulübünün gündeminde yer alıyor. İtalya’dan Milan’ın yanı sıra Roma ve Napoli’nin de Yusuf’la ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde Bordo-Mavili kulübe resmi tekliflerini sunacakları belirtildi.

CENGİZ ÜNDER’İN İZİNDE

YÖNETİM ise gelecek sezon öncesi kadroda yeni bir yapılanmaya giderek iskelet kadroyu özellikle de genç oyuncular Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra Abdülkadir Ömür’ün üzerinden oluşturmayı planlıyor. Bordo-Mavililer bu iki oyuncuyu da satmaya sıcak bakmazken, gelecek tekliflerin içeriğine göre bu tutumun değişebileceği aktarıldı. Yusuf’un da tıpkı Cengiz Ünder gibi Avrupa’da kariyer yapmak istemesi, yönetimin elini kolunu bağlıyor.

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Güneş

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