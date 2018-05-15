Rodrigues için istenen para ortaya çıktı

Yıldız futbolcu son haftlarda Galatasaray’ı sırtladı, talipleri çoğaldı. Yönetim, Rodrigues için tekliflere açık ama bir şartı var: Masaya 20 milyon Euro’yla (103 milyon TL) gelin.

Garry Rodrigues, bu sezon sadece Galatasaray’daki değil, kariyerindeki en iyi dönemi yaşıyor. Özellikle Fatih Terim geldikten sonra performansı tavan yapan 27 yaşındaki oyuncu, ligde forma giydiği 32 maçta 9 gol atıp 11 asist yaparak şampiyonluk yolunda müthiş bir katkı sağladı.

Rodrigues’in bu performansı, birçok kulübün dikkatini çekti. Her geçen hafta talipler arttı. Newcastle, Everton, Schalke ve Lyon’un yakın takibinde olan Yeşil Burun Adalı yıldız için yönetim tekliflere açık. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues için 20 milyon Euro’dan (103 milyon TL) aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Bunu oyuncunun menacerlik şirketine de ileten yönetim, “Bu rakamın altında gelecek bir teklifi bize iletmenize bile gerek yok” mesajını gönderdi.

Benitez’in şartı o!

Rafa Benitez, bu sezon Newcastle’da vasat sayılabilecek bir kadroyla Premier Lig’i 44 puanla 10. sırada tamamladı. Başarılı bir sezonu geride bırakan İspanyol menacer, kulübün sahibi Mike Ashley ile yaptığı görüşmede takımda kalma şartını açıkladı. Benitez, “Yeni sezonda benimle devam etmek istiyorsanız, bu kez transfer için iyi bir bütçe ayırmalısınız” dedi. İngiliz basınına göre 58 yaşındaki çalıştırıcının transfer listesinin üst sıralarında Garry Rodrigues var.