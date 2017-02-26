Rodallega sessizliğini bozdu

Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un golünü kaydeden Hugo Rodallega, bordo-mavili takımda santrfor mevkisindeki oyuncuların gol sessizliğini bozdu.

Ligin 8. haftasında Galatasaray ile oynanılan maçta Dame N’Doye’un golüyle skora tek katkı yapan santrforlar, 13 haftalık aradan sonra Rodallega’nın ayağından gol buldu.

Ligin 22. haftası sonunda 21 golü bulunan Karadeniz ekibinde, Kolombiyalı oyuncunun skora katkısıyla santrfor oyuncuları bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Ara transferde bordo-mavili takıma geldikten sonra Gaziantepspor maçında 24, Osmanlıspor maçında 5, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giymesine karşın rakip fileleri havalandıramayan Rodallega, Atiker Konyaspor maçında 90 dakikaya bu kez bir gol sığdırarak bordo-mavili formayla ilki yaşadı. Karadeniz ekibinde Muhammet Demir, Hyun Jun Suk ve Ramil Sheidaev gol atamadan ara transferde takımdan ayrılmıştı.

AA