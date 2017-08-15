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Robinho resmi hesabından Çaykur Rizesporu açıkladı

Hikmet Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, bu hafta sonu Adana Demirspor karşısında rakibe saygı duyarak yüksek tempoda oynamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Takımda Süleyman Koç ve Ramos’un sakatlığının bulunduğunu ifade eden Karaman, iki oyuncunun ilk maçın kadrosunda yer almadığını, Adana Demirspor maçında da oynama şanslarının zor olduğunu kaydetti. Karaman, yabancı kuralı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, Jakob Jantscher’in kiralık veya satın alma opsiyonuyla taliplisi olduğunu, bu anlamda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Transferde bir yabancı ve bir yerli oyuncu çalışmalarının sürdüğünü aktaran Karaman, "Çok üst düzey oyuncu konuşuyoruz. Robinho ismi gündeme geldi. Brezilya’da görüşmüştük ama olumlu sonuç alamamıştık. Bugün ise rakamlar konuşuluyor. Başkanımız ilgileniyor. Bunun dışında ikinci bir isim var Brezilya’da. Bu konuda da girişimlerimiz devam ediyor. Brezilya Seri A’da takip ettiğimiz bir oyuncu. Kadromuza katabilirsek önemli bir iş başarmış olacağız." diye konuştu.

Hedeflerinin büyük olduğunu, bunun için uzun süreli transferlerin konuşulduğunu ve kadroya yıldız oyuncu katmak için çaba harcadıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Robinho gelmeyi kabul ediyor. Bütün mesele, kendi istekleri var. Artık rakamlar konuşuluyor. Robinho’da dayatma ve kırmızı çizgimiz yok. Bir sponsorla kadromuzda olabilir. Üç senelik sözleşme istiyor. Biz de bunu belli periyoda yaymak istiyoruz. İkinci bir oyuncu ile ilgili girişimler var. Bu lige gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Oyuncunun hakları Neymar’ın menajerlik şirketinde. Bu nedenle kolay olmayacak. Çok iyi bir 10 numara. Burada ekonomik anlamda değerlendireceğiz. Genç 10 numara bulmak çok zor. Biz sıkıştırma yaptık. Burada önemli olan ekonomik bilanço ile yönetim kurulunun vereceği kararlar."

Karaman, alacakları oyuncuların çok yönlü olmasını istediklerini belirterek, "Biz takımı lige çıkaracak bir numara arıyoruz. Öyle birini alırsak yabancı sıkıntımız da artacak. Uzun süre dışarıda beklemek oyuncuları yıpratır. Bu nedenle elbette aramızdan ayrılacaklar olacak." ifadelerini kullandı.

Robinho yalanladı

Ancak Brezilyalı yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Karadeniz ekibine transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı. Brezilyalı futbolcu Robinho, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bu haberlerin en ufak bile bir doğruluk payı yok. Hiçbir kulüple ne görüştüm ne de konuştum. Bazı menajerler benim adımı kullanarak bazı kulüplerle pazarlık yapıyorlar.''  ifadelerini kullandı.

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