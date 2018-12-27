"Ozan Tufan'la ilgilendiğimiz doğrudur"

"Ozan Tufan'la ilgilendiğimiz doğrudur"

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sürpriz bir kulüpten transfer açıklaması geldi.
Yanal'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı

Yanal'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın resmi instagram hesabından yaptığı paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
Cimbom'a transferde iyi haber

Cimbom'a transferde iyi haber

Bir forvet transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın adayları arasında yer alan Diego Tardelli'den geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi.
Fabri dönmek için can atıyor

Fabri dönmek için can atıyor

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman’ın, “Beşiktaş ruhu olmayanların takımda yeri yok” açıklamalarının ardından yönetim düğmeye bastı.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Robinho, Medipol Başakşehir'de

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu transfer etti.

Robinho, Medipol Başakşehirde

Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı bir başlangıç yaptı ve Demir Grup Sivasspor'dan Robinho'yu transfer etti.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." sözleri kullanıldı.

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a transfer olurken gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 16 lig maçında 8 gol ve 2 asist üretmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Milan gibi takımların da formasını giyen Robinho için Başakşehir'in Sivasspor'a 1.5 milyon euro civarı bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.

Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Sivasspor'dan lidere büyük darbe

Sivasspor'dan lidere büyük darbe


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Robinho, Medipol Başakşehirde

Robinho, Medipol Başakşehir'de

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu transfer etti.
Robinhodan son dakika transfer açıklaması

Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

İsmi Başakşehir ile anılan Robinho'dan transfer açıklaması geldi. Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı, transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok mutluyum. Başkanımla görüşmelerimiz güzel geçiyor. İnşallah burada kalacağım" dedi.
Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Şampiyonluk için gözünü karartan Başakşehir’den flaş hamle. Turuncu-Lacivertliler, sözleşmesi sona erecek olan Robinho için Sivasspor’a tam 1 milyon Euro bonservis önerdi, görüşmeler sürüyor.
Sivasspordan lidere büyük darbe

Sivasspor'dan lidere büyük darbe

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Başakşehir sahasında Sivasspor ile karşılaştı.
Usain Bolta Süper Ligden talip var

Usain Bolt'a Süper Lig'den talip var

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.
3 Avrupa kulübü Emre Kılınçı istiyor

3 Avrupa kulübü Emre Kılınç'ı istiyor

Hakan Keleş'in takımın başına gelmesiyle Beşiktaş karşısında müthiş bir performans ortaya koyan ve Vodafone Park'tan 3 puanla dönmeyi başaran Sivasspor'da takımın önemli oyuncularından Emre Kılınç'ı 3 önemli Avrupa kulübünün istediği öğrenildi.
Vagner Love ve Robinho bombası

Vagner Love ve Robinho bombası

Brezilya ekibi Santos'un forvet transferi olarak ya Beşiktaş'tan Vagner Love'u ya da Sivasspor'dan Robinho'yu transfer edeceği belirtildi.
Tamer Tuna Beşiktaştan bakın kimi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan bakın kimi istiyor

Hücum bölgesindeki alternatifleri çoğaltmak isteyen Sivasspor’da teknik direktör Tamer Tuna, Orkan Çınar’ı istedi.
Tamer Tunanın yeni takımı belli oldu

Tamer Tuna'nın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor ile Tamer Tuna 1 sezonluk prensip anlaşmasına vardı.
Hagi geri dönüyor

Hagi geri dönüyor

Sözleşmesi biten Samet Aybaba’nın yerine teknik adam arayışına başlayan Sivasspor’da gündeme Gheorghe Hagi'nin ismi geldi.
Ve işte imzaladı..

Ve işte imzaladı..

Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Aatif Chahechouhe ile imzaladı....
Okan Buruk mesaiye başladı

Okan Buruk mesaiye başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'da yeni teknik direktör Okan Buruk, takımla ilk antrenmanına çıktı....
Trabzonspor kabustan uyandı!

Trabzonspor kabustan uyandı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendi ve kritik 3 puanı hanesine...
Sergen Yalçından istifa sinyali!

Sergen Yalçın'dan istifa sinyali!

Ligin 8. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Sivasspor, 8. haftada da galibiyete hasret kaldı. Bu sonucun ardından LİG...
Sergen istifa edecek mi?

Sergen istifa edecek mi?

Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında istifa edebileceğine yönelik haberler çıkmasıyla ilgili konuştu....
Osmanlının duraklama dönemi: 1-1

Osmanlı'nın duraklama dönemi: 1-1

İlk iki maçında zaferle tanışamayan Sergen Yalçın'lı Sivasspor, taraftarını yine güldürmedi. Arena'da Aslan'ı yıkan Osmanlı'yla kozlarını paylaşan...