Robinho, Medipol Başakşehirde

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu transfer etti.

Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı bir başlangıç yaptı ve Demir Grup Sivasspor'dan Robinho'yu transfer etti.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." sözleri kullanıldı.

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a transfer olurken gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 16 lig maçında 8 gol ve 2 asist üretmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Milan gibi takımların da formasını giyen Robinho için Başakşehir'in Sivasspor'a 1.5 milyon euro civarı bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.