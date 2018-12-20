Selçuk İnan'a çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

Selçuk İnan'a çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

2011-12 sezonundan bu yana G.Saray’da forma giyen Selçuk İnan, Galatasaray’dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro garanti ücret aldı. Bu sezon ise Cimbom’da yıllık 2.95 milyon Euro kazanıyor.
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Pepe'nin yeni adresi belli gibi

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İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

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Instagram'ın yeni gözdesi!

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Barmenlikten modelliğe

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Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Şampiyonluk için gözünü karartan Başakşehir’den flaş hamle. Turuncu-Lacivertliler, sözleşmesi sona erecek olan Robinho için Sivasspor’a tam 1 milyon Euro bonservis önerdi, görüşmeler sürüyor.

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

İlk yarının son haftasına girilirken en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede yer alan Başakşehir, bu kez şmapiyonluk ipini göğüslemek için büyük oynuyor. Edinilen bilgiye göre Başakşehir, Robinho’nun peşine düştü. Sivasspor’daki sözleşmesi sona erecek olan ve sözlü anlaşma yapılmasına rağmen Yiğidolar’la hala yeni mukavele imzalamayan Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen İstanbul ekibi teklifini yaptı. Sivasspor’da yarım sezon daha kontratı bulunan Sambacı için tam 1 milyon Euro bonservis önerildi. Sivasspor’dan onay çıkarsa Başakşehir, Robinho’ya da teklifini sunacak. Kırmızı- Beyazlı takımda 2 milyon Euro’yu bulan bir ücreti olan 33 yaşındaki futbolcuya daha iyi bir sözleşme önerileceği de gelen haberler arasında.

Avcı’nın gözdesi!

Bu sezon forma giydiği 15 maça 6 gol, 2 asistlik müthiş bir performans sığdıran, yalnızca skora katkısıyla değil, saha içerisinde üstlendiği liderlikle de eski günlerine nazire yapan başarılı oyuncunun bu teklif karşısında vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Sivasspor'dan lidere büyük darbe

Sivasspor'dan lidere büyük darbe

Usain Bolt'a Süper Lig'den talip var

Usain Bolt'a Süper Lig'den talip var

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3 Avrupa kulübü Emre Kılınç'ı istiyor


 

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Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Robinho bombası! 1 milyon Euro önerildi

Şampiyonluk için gözünü karartan Başakşehir’den flaş hamle. Turuncu-Lacivertliler, sözleşmesi sona erecek olan Robinho için Sivasspor’a tam 1 milyon Euro bonservis önerdi, görüşmeler sürüyor.
Sivasspordan lidere büyük darbe

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Usain Bolta Süper Ligden talip var

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3 Avrupa kulübü Emre Kılınç'ı istiyor

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