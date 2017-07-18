Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi.

Van Geel, Van Persie'nin Kuyt gibi yıldız oyuncu olduğunu belirtirken; "Van Persie Dirk Kuyt ile aynı seviyede bir oyuncu. Sıradışı bir isim. Böyle oyuncular Feyenoord'da hoş karşılanır. Onun gelmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

FEYENOORD "SABIRLI OLUN" DEMİŞTİ

Feyenoord Genel Direktörü Eric Gudde de, son açıklamasında Van Persie'nin hayallerini süslediklerini kaydederken, taraftarların sabırlı olmasını istemiş ve "Gudde, ''Taraftarlar sabırlı olsun. Chelsea'nin kadrosu tam mı? Hayır. Ve onlar su gibi para harcıyorlar. Ona rağmen transferleri bitiremediler. Bizim de sabırlı olmamız gerekiyor" demişti.