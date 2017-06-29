Robin van Persieye Premier Ligden talip var

Robin van Persie'ye Premier Lig'den talip var
Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace talip oldu.
İngiltere basınında çıkan haberlere göre, 33 yaşındaki eski Arsenal ve Manchester United'lı futbolcu Premier Lig'e geri dönmek istiyor.
Crystal Palace'ın yeni menajeri Frank De Boer, yeni sezon için kadrosunda Van Persi'ye görmek istiyor.
İki sezon önce Manchster United'dan transfer olan Persie, ilk sezonunda 22 gol atarken ikinci yılında 18 gole katkıda bulundu.
Haberde Fenerbahçe'de düzenli bir şekilde takımda forma giyemeyen Robin van Persie'nin kulüplere önerildiği iddia edildi.
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