Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

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F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

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Pepe böyle ikna edilecek!

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İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

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Salah rekor bedelle Premier Lig'e

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Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Robin van Persie'ye Premier Lig'den talip var

Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace talip oldu.

Robin van Persieye Premier Ligden talip var

İngiltere basınında çıkan haberlere göre, 33 yaşındaki eski Arsenal ve Manchester United'lı futbolcu Premier Lig'e geri dönmek istiyor.

Crystal Palace'ın yeni menajeri Frank De Boer, yeni sezon için kadrosunda Van Persi'ye görmek istiyor.

İki sezon önce Manchster United'dan transfer olan Persie, ilk sezonunda 22 gol atarken ikinci yılında 18 gole katkıda bulundu.

Haberde Fenerbahçe'de düzenli bir şekilde takımda forma giyemeyen Robin van Persie'nin kulüplere önerildiği iddia edildi.

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Başkan açıkladı: Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...

Başkan açıkladı: Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...


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Robin van Persieye Premier Ligden talip var

Robin van Persie'ye Premier Lig'den talip var

Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace talip oldu.
Salah rekor bedelle Premier Lige

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu arada Fenerbahçe’nin de menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı ileri sürüldü.
Başkan açıkladı: Gomisin Galatasaraya gitmesi...

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