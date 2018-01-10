Robin van Persieye 1 milyon euro daha

Robin van Persie'ye 1 milyon euro daha
F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.
Fenerbahçe'de Robin van Persie defteri nihayet kapandı... Hollandalının, "Feyenoord'tan alacağım maaş ile F.Bahçe'den aldığım maaş farkını istiyorum" direnişinin ardından sarı-lacivertli kulüp menajeriyle masaya oturmuştu. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. Golcü futbolcu yarım sezonluk alacağının 1 milyon Euro'sunu F.Bahçe'den tahsil edip sözleşmesini feshedecek.
Sabah
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