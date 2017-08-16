Robin van Persiede sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.

Hollanda Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Dick Advocaat, Fenerbahçe'den Robin Van Persie, Beşiktaş'tan Jeremain Lens ve Ryan Babel ile Başakşehir'den Elia'yı kadroya dahil etti.

Dick Advocaat, "Robin van Persie ile geçen sene birlikte çalıştık. Rekabet için onu çağırdım, bizim için faydalı olabilir." açıklamalarında bulundu.

Advocaat, Galatasaray'dan ayrılarak Nice'in yolunu tutan Wesley Sneijder'i de kadroda yer verdi.

2018 Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda, 31 Ağustos'ta Fransa ile 3 Eylül'de de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.