Robin van Persiede son dakika!

Olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vuran Robin Van Persie'ye 'toplum değerlerini aşağılama' suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eleme maçında Robin van Persie'nin tribünlere dil çıkartıp, elini şortunun içine sokması tartışmalara neden olmuştu.

Beşiktaş Kulubü Kongre Üyesi Avukat Ömeralp Pulotoğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie hakkında, ‘toplum değerlerini aşağılama’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Persie’nin toplum değerlerini aşağıladığı belirtilerek, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, kanunlara uymamaya tahrir ve hayasızca hareketler suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Hürriyet