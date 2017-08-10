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Roberto Soldado'nun bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe, forvet transferini İspanya'dan Roberto Soldado'yu transfer dederek noktaladı. Oyuncunun bonservisiyle ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak gerçek çok farklı.

Roberto Soldadonun bonservis bedeli ortaya çıktı

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, beklenmeyen bir isim olan Roberto Soldado'yla anlaşma sağladı. Bony, Gignac, Batshuayi, Bacca gibi isimler tüm yaz transfer sezonu boyunca Sarı Lacivertliler'le anılırken Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya, İspanya seferi düzenledi, Soldado'yla Türkiye'ye geldi.

Bonservis 5 milyon euro!

Fransız L'Equipe Gazetesi dün transferin açıklanamsıyla ilginç bir iddia ortaya attı ve Fenerbahçe'nin Soldado için 10 milyon euro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

Sözleşmesi 2019'da bitecek olan ve geçen sezon uzun süreli sakatlık yaşayan 32 yaşındaki Soldado için ortaya konan bu iddia pek de gerçekçi bulunmazken, işin doğrusu da kısa sürede ortaya çıktı.

Kanarya'nın başarılı forvet için 5 milyon euro bonseervis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş da teklif yaptı!

Öte yandan Beşiktaş'ın da Soldado'ya bir süre önce teklif yaptığı ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıl ve yıllık 3 milyon euroluk kontrat önerdiği öğrenildi.

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Aboubakar'la ilgili olay iddia!

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Soldado'nun ardından o da geliyor

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Roberto Soldado turp gibi


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Roberto Soldadonun bonservis bedeli ortaya çıktı

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