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Roberto Soldado turp gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.

Roberto Soldado turp gibi

Fenerbahçe'nin Villarreal'den transfer ettiği İspanyol golcü Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti. Roberto Soldado’nun sağlık kontrolü, Ulus’taki Liv Hospital’da gerçekleştirildi. Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı."

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Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu


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Aranan sol bek Chelseade bulundu

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Emre Mor transferinde sona gelindi

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