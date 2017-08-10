Roberto Soldado turp gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin Villarreal'den transfer ettiği İspanyol golcü Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti. Roberto Soldado’nun sağlık kontrolü, Ulus’taki Liv Hospital’da gerçekleştirildi. Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı."