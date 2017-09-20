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Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük için Roberto Carlos'a teklif sundu.

Roberto Carlos geri dönüyor!

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 puanda kalan Antalyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar dün ayrılmıştı.

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif sundu.

Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2 milyon Euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon Euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek.

Carlos en son Hindistan takımı Delhi Dynamos'u çalıştırdı.

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