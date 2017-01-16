Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Mehmet Ekici için karar verildi!

Mehmet Ekici için karar verildi!

Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.
Poldi için flaş iddia!

Poldi için flaş iddia!

Çin kulüplerinden teklif aldığı ileri sürülen Lukas Podolski'nin, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Bordo-mavililer, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
Robben'de son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Cimbom'a tecrübeli stoper!

Cimbom'a tecrübeli stoper!

Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı!

Şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.
Fenerbahçe'den transfer yaptı!

Fenerbahçe'den transfer yaptı!

Ümit Davala'nın kulüp başkan yardımcılığını yaptığı Tuzlaspor, Fenerbahçe'den Murat Hocaoğlu'nun transfer etti.

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Robbende son dakika!

Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robben'in bu sezon 14 maçta 6 golü bulunuyor. 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Bayern CEO'su Karl Heinz Rummenige de açıklama yapmış ve Robben'le anlaştıklarını dile getirmişti.

Türkiye, Çin ve MLS...

Robben'e son sezonlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da talip olmuş ve yıldız oyuncunun sakatlığı uzun süre taraftarların tartışma konusu olmuştu. Yıldız oyuncuya kısa vadede ise Çin ve Amerikan MLS Ligi'nden de teklifler gelmiş ama Robben, en az 1 sezon daha Bayern Münih'te kalmak istediğini dile getirmişti.

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin bombası!

Nuri Şahin bombası!


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Robbende son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.
Vitor Pereiranın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni kulübünü buldu. Portekizli teknik adam Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih ile anlaşma sağladı.
Nuri Şahin bombası!

Nuri Şahin bombası!

Bordo-Mavililer transfer çalışmalarına erken başladı. Hedefteki ilk isim Dortmund’dan Nuri Şahin. Gurbetçi orta sahanın kiralanması için teklif yapılacak.
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