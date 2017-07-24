Rıza Çalımbaydan Etoo açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Eto'o ile anlaştığı yönündeki iddialar hakkında, "Benim haberim, bilgim yok. Eto'o ile dün görüştüm, 'Böyle bir şey yok' dedi. Yönetim de 'Yok' dedi. Daha önce de bir görüşme olmadı" dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o ile anlaştığı iddialarına ilişkin kırmızı beyazlı kulübün teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Benim bilgim, haberim yok" açıklamasını yaptı.

Avusturya'nın Salzburg kentinde yeni sezon hazırlıklarına sürdüren kırmızı beyazlıların teknik direktörü Çalımbay, dün Eto'o ile görüştüğünü ve yıldız futbolcunun transfer söylentilerine "Böyle bir şey yok" dediğini belirtti.

Transfer söylentileri hakkında yönetimle de görüştüğünü anlatan Çalımbay, "Benim haberim, bilgim yok. Eto'o ile dün görüştüm, 'Böyle bir şey yok' dedi. Yönetim de 'yok' dedi. Daha önce de görüşme olmadı. Böyle bir şey yok" diye konuştu.