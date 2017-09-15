Rıza Çalımbay sert konuştu: "Radikal kararlar alacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

''Penaltıyı atabilseydik, maçı tamamen değiştirecektik. Böyle talihsizlik olmaz, takımın başına gelecek her şey başa geldi. Bu tempoyla hiçbir takımı yenemeyiz. Bazı arkadaşların, takıma zarar verecek şeyler yapması da hoş değil. Radikal kararlar alacağız. Kadro dışı da olabilir, uyarı da olabilir. Burada kimse bedava oynamıyor, bir para alıyor. Biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bazı arkadaşlarımızın işin ciddiyetinin farkında olması gerekiyor. Halledeceğiz''