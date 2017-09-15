Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Rıza Çalımbay sert konuştu: "Radikal kararlar alacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay sert konuştu: Radikal kararlar alacağız

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

''Penaltıyı atabilseydik, maçı tamamen değiştirecektik. Böyle talihsizlik olmaz, takımın başına gelecek her şey başa geldi. Bu tempoyla hiçbir takımı yenemeyiz. Bazı arkadaşların, takıma zarar verecek şeyler yapması da hoş değil. Radikal kararlar alacağız. Kadro dışı da olabilir, uyarı da olabilir. Burada kimse bedava oynamıyor, bir para alıyor. Biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bazı arkadaşlarımızın işin ciddiyetinin farkında olması gerekiyor. Halledeceğiz''

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Galatasaray itirafı:

Galatasaray itirafı: "Evet, teklif aldım"

Samuel Eto'o ile görüşmelere başlandı

Samuel Eto'o ile görüşmelere başlandı


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Rıza Çalımbay sert konuştu: Radikal kararlar alacağız

Rıza Çalımbay sert konuştu: "Radikal kararlar alacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Galatasaray ilk puan kaybını yaşadı

Lige 3’te 3’le başlayan Galatasaray, ilk puan kaybını Antalya'da yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, 4. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gomis'le öne geçen Aslan, Eto'o'yu durduramadı ve Akdeniz'de 2 puan bıraktı.
Galatasaray itirafı: Evet, teklif aldım

Galatasaray itirafı: "Evet, teklif aldım"

Antalyaspor’un Roma'dan transfer ettiği William Vainqueur, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Fransız futbolcu, “Galatasaray’dan teklif aldım ama tercihim Antalyaspor oldu” dedi.
Samuel Etoo ile görüşmelere başlandı

Samuel Eto'o ile görüşmelere başlandı

İspanyol basını, Samuel Eto'o'nun La Liga ekibi Girona'ya transfer olacağını yazdı.
Samir Nasri Antalyasporda!

Samir Nasri Antalyaspor'da!

Antalyaspor dev bir transfere daha imza attı. Akdeniz ekibi daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen dünyaca ünlü Fransız yıldız Samir Nasri ile anlaşmaya vardı.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.
Şampiyon kaldığı yerden!

Şampiyon kaldığı yerden!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 45+4. dakikada Pepe ve 64. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Alex Song sürprizi

Alex Song sürprizi

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspora

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

En yüksek bütçeyi 10 numara bölgesine ayıran Antalyaspor, transferde bombayı patlatmak istiyor.
Samuel Etoo resmen açıklandı!

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

Antalyaspor, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda bir basın açıklamasında daha bulundu.
Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

Antalyasporlu taraftarları taşıyan otobüs Akseki-Manavgat yolunda devrildi, Kırmızı-Beyazlı 3 taraftar yaralandı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti....
Etoo ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin

"Eto'o ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu...
Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi....
ŞOK! Etooda son dakika...

ŞOK! Eto'o'da son dakika...

Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'odan kötü haber geldi. Siyahi golcü sezonun ilk...