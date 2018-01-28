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Rıza Çalımbay: "Fenerbahçe'den ölü toplar dışında gol yeme şansımız yoktu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: Fenerbahçeden ölü toplar dışında gol yeme şansımız yoktu

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe'nin tek silahı ölü toplardı. Onun dışında gol yeme şansımız yoktu." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi bütün planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin ölü toplarına karşın hafta içinde çalışmalar yaparak, önlem almaya çalıştıklarını anlatan Çalımbay, "İlk yarıdaki oyun bizi galibiyete getirecek oyun değildi. Bunun farkındayız, hakikaten ben bile şok oldum. Böyle bir oyun beklemiyordum. Ürkek, korkak bir oyun oynadık." diye konuştu.

Çalımbay, maçtan önce soyunma odasında ortaya konulan oyundan farklı konuştuklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz, 'İlk yarıda baskıyı kurup oyunu lehimize çevireceğiz' dedik, maalesef olmadı. İlk yarı Fenerbahçe uzun toplarla oynadı. Volkan'ın dahi direkt kaleden Fernandao'ya topu atması ve ikinci topları kovalamaları, değişik oyun olunca bize ters geldi. Biz kazandığımız topları istediğimiz şekilde değerlendiremeyince sıkıntı yaşadık ve dağınık bir görüntü çizdik. İkinci yarı değişik taktikli gerçekten iyi oynadık. Benim üzüldüğüm çok iyi oynarken maç elimizdeyken, Fenerbahçe riske girmişken bunu ikinci golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Ben burada Burak'ı tebrik ediyorum özveriyle, sakat sakat ağrılarına rağmen oynadı. İkinci gol fırsatlarını değerlendirebilsek bugün daha farklı maç kazanacaktık. Türkiye'de en çok gol atan takım ölü toplarda, Fenerbahçe takımıydı. Buna her türlü tedbiri almıştık ama bir anlık boşluk vermemiz bize pahalıya patladı."

Ligde son dakikalarda yedikleri gollerle iki hafta berabere kaldıklarını ifade eden Çalımbay, bunun hep böyle devam etmeyeceğini kaydederek, "Hatalarımızı görüyoruz, daha çok çalışacağız. Önümüzde 15 kritik maç var. Ligi iyi yerde bitirmek için elimizden gelen gayret göstereceğiz. İkinci yarı oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Keşke ilk yarıda öyle oynasaydık. Büyük avantaj yitirdik. Daha yolumuz çok, daha iyi şeyler yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Çalımbay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın maçın hakeminin kararlarına yönelik söylemlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Hakem arkadaşımız gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi, genç hakemlerden biri. Bence bu maça gelene kadar bir sürü Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını yönetmiş hepsinde bir şeyler çıkmış. Bir sürü konuşmalar var 'niye bu hakem veriliyor' diye. Belki onun baskısından da olabilir. Bizim de aleyhimize çok karar verdi. Yediğimiz gol öncesi belki korner değil, belki faul var. Pozisyona bakıldığında Alper, hiçbir şey demiyor, çekiyor gidiyor. Daha başka bir sürü şey var. Taçlar var. Aykut hoca onu belirtti. Bizim kullanmamız gerekirken onların lehine verdi. Biz burada bazı ölü toplara çok itiraz ettik çünkü Fenerbahçe'nin tek silahı ölü toplardı. Onun dışında gol yeme şansımız yoktu. Hakem arkadaşımız bize de özellikle yediğimiz gol öncesi hata yaptı, onu dile getirmedik. Aykut hoca faulleri diyorsa, öbürlerini de görmek gerekiyor. Bu geçti gitti. Hakem hataları bir şeyi geri getirmiyor. Bizim alacağımız dersler var. En çok dikkat edilecek oyuncuların başında De Souza'ya dikkat etmek gerekirken öyle gol yedik. Üzüldüğüm buydu. İkinci yarı oynanan oyun bizi sevindiren olaydı."

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