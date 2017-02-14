Riekerinkten ilk açıklama geldi!

Galatasaray-Igor Tudor anlaşmasının kesinleşmesinin ardından Jan Olde Riekerink ilk açıklamasını yaptı.

Dursun Özbek ve ekibinin, Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile anlaşmaya varmasının ardından telefonla ulaştığımız Hollandalı teknik adam kısa ve net konuştu.

Riekerink, "Şu ana akadar yönetimden kimse beni aramadı. Beklemedeyim" demekle yetindi.

Riekerink bu açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra kulüp profesyonellerinin Hollandalı hocaya telefonla ulaştığı ve yönetimin 'ayrılık' kararını ilettiği bildirildi.

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