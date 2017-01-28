Riekerink: "Kulağıma geliyor"

Akhisar’ı farklı geçen Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink, maç sonu yayıncı kuruluşun soruları yanıtladı.

Olde Riekerink’in açıklamaları şu şekilde:

Sakatlıktan dönen arkadaşlarımızla birlikte artık daha da iyi bir takımız. Gollerle maçın kaderini değiştirecek oyuncularımız var. Hedefimiz iyi bir oyunla galip gelmekti; bunu da başardık.

Maçtan önce konuştuğumuz iki konu vardı. Kesinlikle ve kesinlikle kendi sahamızdan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Bir diğeri de 297 golü 300 gole çıkarmak istiyorduk. Bunu da ilk yarıda başardık. İlk yarıda bunu başardıktan sonra taraftarımızın hep bizimle birlikte olduğunu; onları ikinci yarıda da sevindirmemiz gerektiğini düşündük ve bunu da ikinci yarıda uyguladık.

Lukas Podolski ile ilgili haberler bizlerin de kulağına geliyor. Ancak gitmesini ben istemem; umarım kalır.