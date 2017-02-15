Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Taraftarın 'Riekerink Bey' diyerek bağrına bastığı Hollandalı teknik adamın macerası yalnızca 11 ay sürdü. 53 yaşındaki çalıştırıcı, bu süre içinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devirerek kazandı.

Bu sezona da iyi bir giriş yapan Riekerink'in Galatasaray'ı; sezon ilerledikçe istenilen seviyenin oldukça altında kaldı. Son olarak evinde Kayserispor'ya kaybeden Cim Bom'da Riekerink Bey devri de sona erdi.

Beyefendiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Riekerink, oyuncularıyla son kez bir araya geldi.

Hollandalı hoca, futbolcularıyla duygusal bir konuşma yaparak Galatasaray'a veda ederken şu ifadeleri kullandı:

''Yolculuk sona erdi''

Ben burada iyi işler başardığımızı düşünüyorum, güzel anılarımız başarılarımız oldu fakat bu uzun bir yolculuktur eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız ben de şimdi iniyorum.

İşler iyi giderken her şey güzeldir. Kötü giderken ve başarısız giderken de ayrılıklar olur.

Sizi tanıdığım için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum kendim ve ekibim adına herkese çok teşekkür ediyorum.

Tudor'dan yönetime:

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray Igor Tudor'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray Igor Tudor'u KAP'a bildirdi!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi.
Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Sneijder, Tudor hakkında ilk kez konuştu!

Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında ilk kez konuştu.
Galatasaray Igor Tudoru KAPa bildirdi!

Galatasaray Igor Tudor'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Dev derbinin tarihi belli oldu!

Dev derbinin tarihi belli oldu!

TFF'den son dakika açıklaması: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat pazartesi günü oynanacak.
Tudor transferinin perde arkası!

Tudor transferinin perde arkası!

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, GSTV 19:05 Ana Haber Bülteni’nde Serbay Şenkal’ın sorularını yanıtladı.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Riekerink: Ben şimdi iniyorum

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevi sona eren Jan Olde Riekerink, futbolcularıyla vedalaştı.
Igor Tudordan ilk açıklama!

Igor Tudor'dan ilk açıklama!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, asbaşkan Tolga Gül'e takımdan ayrılıp Galatasaray'a gideceğini açıkladı.
Galatasaraydan Tudora özel ayar!

Galatasaray'dan Tudor'a özel ayar!

Galatasaray'da yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Igor Tudor için yarın yapılacak idman programı değiştirildi.
Dursun Özbekten resmi açıklama!

Dursun Özbek'ten resmi açıklama!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör tercihi konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı ve Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Karşınızda yeni 10 numara

Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga...
Şenol Güneş meydan okudu!

Şenol Güneş meydan okudu!

Kara Kartal’ın şampiyon hocası, dünkü idmanda futbolcularına şu sözlerle özgüven aşıladı: Türkiye’nin en iyi oynayan futbol takımıyız....
Beşiktaşta Aboubakar üzüntüsü!

Beşiktaş'ta Aboubakar üzüntüsü!

Afrika Kupası’nı kaldırdıktan sonra Süper Lig’e golle dönen Kamerunlu yıldızın Hapoel maçında cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor....
Advocaattan sürpriz tercih!

Advocaat'tan sürpriz tercih!

Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü kadroyu, Bursa maçında bozmak istemiyordu. Ancak Van Persie’ye gelen ceza nedeniyle...
Fırat Aydınus geri dönüyor!

Fırat Aydınus geri dönüyor!

Merkez Hakem Kurulunun devre arası Antalya’da yapmış olduğu atletik teste sakat olan Barış Şimşek ve ameliyat olan...
Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

Osmanlıspor maçı öncesi yönetimden büyük jest!

Trabzonspor yönetiminden Osmanlıspor maçı öncesi futbolculara jest....