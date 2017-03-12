Rıdvan Dilmenden penaltı için flaş yorum!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen şunları söyledi:

"1-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'ın yüksek temposu, coşkusu Galatasaraylıları mutlu etmiştir. Podolski'nin attığı gol, klasik bir Podolski golü. Solak olmasına rağmen her iki taraftan da aynı şekilde atabiliyor."

'Yatan oyuncular piyasaya çıkıyor'

"Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor. Tudor geldikten sonra, sakatlıklar gelecektir diyorduk. Muhtemelen Galatasaraylı oyuncuların antrenman tempoları çok ama çok arttı."

'Kimse kart görmedi'

"Galatasaray'da kimse kart görmedi. O penaltıları niye verdi peki? Ataman'ın öğrencileri gibiydiler. Gençlerbirliği'nin penaltıları net penaltı, Galatasaray'ın penaltısını tartışırız."

'Şampiyonlar Ligi ihtimalini arttırıyor'

"Eleştirdiğimiz Selçuk İnan, harika bir gol attı. Frikiği penaltı vuruşu gibi yaptı. Son 2 maçın sonlarındaki +4 puan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ihtimalini arttırıyor"

'Bu ortamda gol atmak kolay değildir'

"Yönetim istifa sesleri ile gol atmak kolay değildir. Galatasaray bunu yapmayı başardı. Tudor Galatasaray'a profesyonel anlamda katkı sağlayacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim, Tudor kesinlikle sezon başı antrenörü. Sezon başında oyuncularına yükleme yapacak ve bu şekilde devam edecek. Yıldız oyuncularla çalışabilir mi bunu bilmem."

"Galatasaray'a verilen penaltı yanlış karar. Hakem Fırat Aydınus'un vermiş olduğu karar yanlış. Oyuncu ne yapacak elini o pozisyonda."

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