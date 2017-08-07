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Rıdvan Dilmen yeni sezon öncesinde gündemi değerlendirirken, milli takımda Lucescu'nun göreve geliş süreciyle alakalı olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmenden olay iddia: TFF Şenol Güneşten önce...

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylar, Milli takımda Lucescu dönemi, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'e dair Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yayınlanan %100 Futbol'da değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in çarpıcı açıklamaları;

"Konya'yı nasıl bilirdik? Milli takım o kadar güzel ortamda oynadık derken, bir şeyler dönüyor. Bizim aklımızın ermediği problemleri hissedebiliyorum. Tribünlerdeki gerginlik, özellikle son 1 yıldır hızla devam ediyor ve tavan yaptı. Sayın Bakanımız Osman beye de hoşgeldin diyelim."

"Saha içi değil, saha dışı konuşulmalı önce. Ülke olarak bütünleşmemiz lazım. Siyasi ve sosyal anlamda, her anlamda düşmanlık olmamalı. Zaman zaman bizler de antipatik olabiliyoruz. Barış sezonu olmalı. Bu sezonun adı barış sezonu olmalı. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. İnsanlarımız güzel insanlar. Sporun siyasete, siyasetin spora karıştırmamak lazım. Mustafa Kemel Atatürk'ü hepimiz seviyoruz. Ancak bunu siyasi malzeme olarak görmek her anlamda kötü. Çünkü o dünyanın en büyük lideri. Ben asla İzmir Marşı yasaklansın demem. Öyle bir ahlaksız adam değilim, asla yapmam. Ancak Allah-ü ekber sesleri falan bunlar olmamalı sporda. Bu hemen manipüle ediliyor. Özelllikle sosyal medyada gençlerimiz provakasyonlara dikkat etmeli."

'Kulüplerimiz yerle bir oldu'

"Ekonomik olarak kulüplerimiz yerlebir oldu. Talisca'yı oynatamıyorsunuz. Fenerbahçe oyuncu satamadan alamıyor. Galatasaray UEFA'dan ceza aldı ve gidemedi Avrupa'ya. 3-4 yıl sonra Bulgar ve Romanya Ligleri'ne döneceğiz. Avrupa'da Arap ülkeleri, Ruslar kulüp satın alıyorlar ve enteresan bonservis fiyatları ortaya çıktı. Piyasa çok değişti. Onların UEFA'da dosyası yok ama UEFA'da. Bizim var. Yerel olarak tedbirleri almadığımız için borçlanıyoruz ve transfer yapamayacak hale geldik. Alt yapıya da önem vermiyoruz."

'Önce Lucescu ile konuşuldu'

"Lucescu benim tanıdığım en önemli teknik adamlardan birisi. Başarılı teknik adamdır. Ben ırkçı bir insan değilim. Lucescu'nun da yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. En azından 4 maç için. Uzun vadeli demiyorum. Ancak sürecin işleyiş tarzı sıkıntılı oldu. Fatih hocanın gidişi de, gelişi de. Çok net söylüyorum. Aksini iddia eden varsa gelip oturalım. Fatih hocaya 14 Temmuz'u, 15 Temmuz'da bağlayan gece Alaçatı olayından sonra TFF, yolları ayırma kararı aldı ve sonra Lucescu geldi. Lucescu ile daha Şenol Güneş aranmadan önce konuşuldu. Niçin Şenol Güneş ile oturdunuz? Ayın 31'inde Romanya'da Lucescu ile anlaştınız, niye Şenol Güneş ile görüştünüz? Anlamsız teşebbüsler güven ortamında dakika 1 gol, 1. O zaman Konyalı seyirci de sahaya giriyor."

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