Rıdvan Dilmenden olay iddia! Fenerbahçe...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündemle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. İşte Dilmen'in o sözleri:

ŞAMPİYON OLAMAZSA YILDIRIM ÇEKİLİR

Fenerbahçe'de bu sezon önemli bir kongre var. Aziz Yıldırım'ın karşısına Ali Koç çıkacak. Adaylığını da açıkladı. F.Bahçe taraftarı 3 Temmuz sürecinde yoruldu. Tercih yaptı ve basketbola yöneldi. Futbolda da bir kıvılcım arıyor. Benim canım acıdı; basketbol maçı bitti, Aziz Yıldırım lehine tek tezahürat yoktu. "3 Temmuz'da yanınızdaydık, sizi çok seviyoruz, paraysa para" diyor ama 3 yıldır şampiyon olamayan bir takım var, kırıldılar. Açık ve bariz. Başkan da bunu biliyor. Kongreye gelince, Yıldırım ile Ali Koç'un karşılıklı olması benim canımı acıtıyor. Fenerbahçe şampiyon olursa, Aziz Yıldırım şanslı... Olamazsa kongrede kazanma şansı yüksek olmasına rağmen Aziz Yıldırım çekilir diye düşünüyorum. Bunlar tahmin. Bu sezon Aziz Yıldırım'ın sezonu olacak. F.Bahçe yarıştan erken koparsa da aday bile olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki F.Bahçe taraftarı bu sezona huzurlu başlasın.

FENERBAHÇE SANTRAFOR ALACAK!

F.Bahçe'de iki tane bilinen santrfor var. Van Persie'nin oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Fernandao'nun en az 1.5-2 ayı var. Soru işareti oyuncularla sezona başlayamazsın. Aykut Hoca da ister Bacca'yı ama 20-25 milyon Euro diyorlar. Böyle bir imkan yok ve insanlar da bilsin diye anlatıyor. Ama santrfor da alacaksın. Kimi söylesen 25 diyor. Diyor ki ben Şener'i sağ bek oynatırım, Dirar'ı sağ önde kullanırım, Aatif'a da görev veririm. Emre Mor gelirse de "Hayır" demez. Olmazsa olmazı santrfor ve sağ taraf oyuncusu. Ama 1 numaralı olmazsa olmazı hareketli bir santrfor. Ama süreç alacak gibi görünüyor.

BİRİNCİ OYUNCUSU OZAN!

Ama Aykut Kocaman'ın birinci oyuncusu olur Ozan. Tüm kadrolarda 11'e ilk onu yazar. Ozan'ın da kabahati var; kilosuydu, saçıydı, yaşamıydı, tartışılıyor. İki ceza sahasına dik gelip gittiği için Aykut Hoca onu sever. Ozan'a da bir tavsiyem var; ben 25 yaşında o formayı giymek için senelerce bekledim. O formanın kıymetini bilsinler ve çalışsınlar. F.Bahçe'nin en önemli transferi taraftarı olacaktır. Takımı sahiplensinler. En ufak hatada eleştirmesinler. En kilit rol taraftarın. F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş evde oynadığı zaman 1.5 puan cepte. Fenerbahçe 30 bin ortalama ile oynasın 17 maçın en az 14'ünde puan kaybetmez. Bu G.Saray için de geçerli.

VOLKAN UYARILMALI!..

Volkan'la ilgili hiçbir hocasından kötü bir şey duymadım. Sevdiğim bir kardeşim. Ama Aykut Hoca'nın mirasıyla ilgili sözleri duygularında kalsaydı... Bu yanlış. Aykut Hoca ve Aziz Bey, Volkan'la konuşup, "Bu tarz demeçler verme" demeli. Çünkü Yanal'ın da Kartal'ın da Pereira'nın da Advocaat'ın da emekleri var. Volkan'ın düşüncesi ne olursa olsun, Ersun Yanal F.Bahçe tarihine şampiyon olarak geçmiştir. Sözlerini doğru bulmuyorum. Aykut Hoca'nın emeğini tartışmam ama her hoca bir şeyler vermiştir. Volkan kaç şampiyonluk gördü F.Bahçe'de, bunlardan birinde Yanal'ın adı yazıyor. Onun sermayesi bunun sermayesi olmaz. Aykut Hoca'dan sonra hep şampiyon mu oldu Fenerbahçe, yok bir tane!

Sabah