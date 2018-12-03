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Rıdvan Dilmen'den maç sonrası Ersun Yanal iddiası

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan lig maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmenden maç sonrası Ersun Yanal iddiası

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. VAR kararlarının damga vurduğu maçta iki ekip de gol kaçırma yarışına girerken, Kasımpaşa, 26 puana ulaşarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Koskoca Fenerbahçe'nin 14 hafta sonunda 27 puan kaybetmesi olağanüstü bir olaydır. Fenerbahçe geride kalan maçların hepsini kazansa, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'dan 1 puan eksik alıyor, geçen sezonki Fenerbahçe'den 2 puan fazla alıyor."

"Ben büyük takımda da oynadım, anadolu takımında da oynadım. Büyük takımlara 7-8 tane ofsayttan gol veriliyordu eskiden. Anadolu takımlarının penaltıları verilmiyordu. Ben Anadolu takımından oynarken penaltım verilmiyordu. VAR'dan sonra bu değişti."

"Penaltı tekrarlanmalıydı. İhlali yapanlar sadece Kasımpaşalı'lar değildi."

Hoca önerisi

"Sayın Ali Koç, "Ersun Yanal'ı getirirsem taraftarın istediğini yapmış olurum" gibi bir psikolojide davranmamalı. Ersun Yanal mevcut yaralara iyi bir pansuman olur. Ancak bence Fenerbahçe Conte tarzı bir teknik adamla yoluna devam etmelidir. "Yeniden yapılanma" bunu gerektirir."

"Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki... İddia ediyorum, hiç bir Türkiye takımı böyle bir durumdayken 30.000 kişi stada gelmez. Sayın Ali Koç sahneye çıkmalı; "yok canım o da gelir mi Türkiye'ye" dedirtecek bir teknik direktör getirmeli Fenerbahçe'ye."

Flaş iddia

"Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum."

"Günümüz futbolunda 4-2-3-1 sistemi Valbuena ve Barış tarzı, yardımcı hakem gibi çizgiden koşan oyuncularla oynayanmaz. Bu tip oyuncular ancak 4-3-3 dizilişinde faydalı olabilir. Oyuncular istiyor, mücadele ediyorlar ama sistem doğru olmayınca onlara da yapacak bir şey kalmıyor."

"Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki... İddia ediyorum, hiç bir Türkiye takımı böyle bir durumdayken 30.000 kişi stada gelmez. Sayın Ali Koç sahneye çıkmalı; "yok canım o da gelir mi Türkiye'ye" dedirtecek bir teknik direktör getirmeli Fenerbahçe'ye."

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