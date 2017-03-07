Rıdvan Dilmenden Galatasaraylı isme sert eleştiri!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen ilk yarı sonrası şunları söyledi:

"Şansal Abi'yi aradım, en çok sprint atan oyuncuyu merak ediyordum. Yasin'in işi çok zor. İkinci yarıda dikkat etsinler. Yasin'in anası ağladı. Mahvoldu çocuk...

Galatasaray'ın yediği gol klasik Chedjou hatası. Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri olarak görüyorum Chedjou'yu. Gereksiz riskler alabiliyor böyle. Öyle bir zamanlarda giriyor ki devreye rakibi de oyuna ortak ediyor. Bu kadar yetenekli oyuncu olmasına rağmen."

'Galatasaray model değiştiriyor'

Mücadelenin 2. yarısını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yediği ilk golde hatası olan Chedjou ile iligli çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları;

"Galatasaray bu maçta herşeyi yaşadı. Model değiştiriyorlar. Türkiye'de böyle oynayan tek takım pozisyonunda. Chedjou Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri ama, laubalilikten dolayı gol yedirdi ancak Antalyaspor elinin tersiyle maçı itti."

"Tudor'un yıldız oyuncularla, defansa dönmeyen yıldız oyuncularla gelecekte bir işi olmaz gibi gözüküyor. Tudor, Sneijder ve de Jong gibi oyuncuların sevmeyeceği bir hoca tipi. Bu uzun vade için iyi olacaktır."

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