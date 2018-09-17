Rıdvan Dilmenden Benziaya övgüler

Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ilk maçlarına çıkan Jailson ve Benzia için çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen'in sözleri şöyle:

"Cocu 4-3-3 için gelmişti ama 4-2-3-1 oynuyor. Topal ve Jailson, savunmanın önünde oynuyor. Jailson skor oranı düşük. Koşu temposu yüksek bir oyuncu. Vurabileceği pozisyonda garantiye gitti, Elif Elmas'a bıraktı. Kilosu var, daha oynayacak. Ritmini bulacak."

"Ayew etkisiz, Aatıf takım oyuncusu kimliğinde. Slimani istekli ama etkisiz. Ama Benzia bende olumlu etki bıraktı. Sırtı dönük alabiliyor, yetenekli oyuncu. Yetenekli oyuncuyu severim ben. İlk maçta bir hareket yaptı, asist oldu. İç sahada daha faydalı olacaktır."

"Benzia çok çılgınca işler yapabilir. Pele, Maradona anlatmıyorum ama yetenekli bir futbolcu. Bütün bölgelerde 10 üzerinden 6.5-7'lik standardı olan takım kuruldu. 7.5-8'i zorlayacak bir Benzia var. İyi bir oyuncu, kumaşı belli."

"Frey değişikliğini çok doğru bulmadım. Barış'ı alabilirdi. Hocanın denemeleri devam ediyor. Cocu kolay bir süreç yaşamıyor. 4-3-3 matematiği geride kaldı. Dönmesi zor gözüküyor. Benzia varken Fenerbahçe taraftarı 4-3-3'ü unutsun."