Rıdvan Dilmenden Arda Turana destek!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından açıklamalarda bulunarak Arda Turan'a destek verdi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Gazeteciler de biraz kendilerine gelecekler"

"Arda Turan da olsanız, dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız, büyüğe böyle davranmazsınız" diyen Rıdvan Dilmen, "Arda Turan adına Bilal Meşe'den özür dilerim. Ama gazeteciliği için değil. EURO 2016'da yazdığı yazılar olacak şey değil. Bilal Meşe'nin gazetesinde çıkanlara baktım. Gazeteciler de biraz kendilerine gelecekler. Arda bıraktı, artık herkes rahatladı" dedi.

"Arda aslan gibi konuştu"

"Volkan Babacan'ı ne yapacağız? Volkan karada, Arda havada dövdü diye mi fark?" diyen Dilmen, sözlerine "Fatih Terim hoca affettikten sonra içime sinmedi dedi. Ya Arda, ya Terim, ya da ikisi birlikte bırakmalı demiştim. Arda'nın saldırması ne kadar yanlışsa, sabah akşam Türkiye'nin en önemli futbolcusuna iftira atmak da yanlış. Arda aslan gibi konuştu. Mertçe hata yaptığını söyledi. Bu krizi yönetemeyenler düşünmeli" diye devam etti.

"Arda Turan adamlığıyla benim gönlümde bir kahramandır"

Dilmen daha sonra "Ne işi var gazetecinin milli takım uçağında. Gazeteci milli takım kafilesi ile gidemez. Sabah akşam futbolcuya iftira eden gazeteciyi uçağa alırsanız bu olur. Volkan Babacan milli takımda oynuyor, ki oynamalı; siz faturayı Arda Turan'a çıkardınız. Arda Turan adamlığıyla benim gönlümde bir kahramandır. Arda aylardır susuyor. Sürekli iftira ediliyor çocuğa. Arda'nın tek günahı ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olması. Medyaya bakıyorum sanki Arda'ya özel bir düşmanlık var. Arda Türkiye'nin önemli bir değeridir" açıklamasında bulundu.