La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.
Bambaşka bir Lens

Bambaşka bir Lens

Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızı, Antalya kampında adeta coştu! Sezonun ilk yarısındaki performansı eleştirilen 30 yaşındaki futbolcu, Belek’teki takım çalışmalarına yüksek formuyla damga vurdu.
Jose Sosa'da sona gelindi

Jose Sosa'da sona gelindi

Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
RVP'ye 1 milyon euro daha

RVP'ye 1 milyon euro daha

F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.

Rıdvan Dilmen'de beklenmedik gelişme

Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

Rıdvan Dilmende beklenmedik gelişme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.

Sosyal medyadan duyuru yapan Dilmen, "Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen." açıklamasını yaptı.

Dilmen, hesabını kapatma gerekçesini ise açıklamadı.

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş golcü transferinde sona geldi

Beşiktaş golcü transferinde sona geldi

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaşa büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Rıdvan Dilmende beklenmedik gelişme

Rıdvan Dilmen'de beklenmedik gelişme

Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımda bulunduğu Instagram hesabını kapattığını açıkladı.
Beşiktaş golcü transferinde sona geldi

Beşiktaş golcü transferinde sona geldi

Sky Sports, Beşiktaş'ın Leicester City forması giyen Cezayirli golcü İslam Slimani transferinde sona yaklaştığını duyurdu.
La Liga ekibi Ozan Tufanı açıkladı

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kesin bir dille kadroda düşünmediğini belirttiği Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

Ndiaye için reddedilemeyecek teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Papa Badou Ndiaye, Premier Lig kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Daha önce Stoke City, Watford ve Crystal Palace'ın ilgilendiği Ndiaye için Newcastle United'ın da devrede olduğu öğrenildi.
Beşiktaştan bir bomba transfer daha

Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha

Beşiktaş'ın Juventus forması giyen sağ bek Stephan Lichtsteiner'in transferi için girişimlere başladığı ileri sürüldü.
Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

Quaresma transfer iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Galatasaray transferi KAPa bildirdi

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaştığını borsaya bildirdi.
Loic Remy ve Filip Novak transferinde sona gelindi

Loic Remy ve Filip Novak transferinde sona gelindi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Loic Remy ve Filip Novak'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
Başakşehirde Ardadan sonra bir bomba daha

Başakşehir'de Arda'dan sonra bir bomba daha

Arda Turan bombasını patlatarak tüm dikkatleri üzerine çeken Başakşehir, şimdi de Rijad Bajic'i renklerine bağlamak üzere.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....