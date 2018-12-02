Rıdvan Dilmen: "VAR olmasaydı Galatasaray 1-0 kazanırdı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Galatasaray, iki ezeli rakip Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Son derece heyecanlı geçen mücadelede kazanan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. 2 takımda da eksik isimlerin fazla olmasına rağmen, iki camia da 3 puan için savaştı. Siyah Beyazlı ekip Adem Ljajic'in penaltı golü ile 3 puanı hanesine yazdırırken Galatasaraya ile de puan farkını tamamen eritti.

Mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen derbiyi değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

Derbi aslında bugün değil geçen hafta başladı. Demeçlerle. Bugüne gelirken de, iki takımı teknik analiz ederken zorlanacağım. Galatasaray'ın elinde oynayabileceği takım buydu. Bir Linnes mi Mariano mu dersin..

Maçtan önce ağır favori olan Beşiktaş, kadrolar açıklandıktan sonra "Acaba"ya döndü.. Maç başlayınca da bu acabaların doğru olduğunu gördük.

VAR yorumu

Bugünkü maç Cüneyt Çakır'ın yönettiği bir Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı, UEFA Çakır'ı dinlendirirdi. VAR olmasaydı maçı Galatasaray 1-0 kazanırdı. Teknoloji ne kadar önemli.

Vida'nın penaltı pozisyonu için; UEFA'da kural diyormuş ki, kendi arkadaşı uzaklaştırırsa ve kısa mesafede top eline gelirse, devam ediyormuş. Gidip izledi, bence yalandan gitti, baktı.