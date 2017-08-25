Rıdvan Dilmen: "Son bölümde isyan var. Takım sonuna kadar istiyor"

Ntv Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'Yüzde yüz futbol' adlı programda Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Oyunun son bölümünde isyan var. Takımın arzusu ve sonuna kadar istediğini gösteriyor. Büyük takımlar tökezlerler ama yeter ki iyi başlasınlar. Galatasaray iyi başladı. Bu kadroyu yaparak taraftarı getiren Tudor. Galatasaray'a haftaya bu 11'i yazabiliriz yine. Kulübesi de çok kıymetli. Daha Feghouli girecek bu takıma. Galatasaray sol bek almaktan vazgeçmemeli. Uzun bir maraton var. Gomis doymuyor, doymayacak o. Oyundan çıkarken bile isyan etti. Tudor'un antrenman dengesinin iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyuncular geldi Galatasaray'a ama çalışmıyorlardı. Şimdi dengelediler bunu.