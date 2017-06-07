Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Rıdvan Dilmen: "Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ntvspor'da çıktığı programda Arda Turan-Bilal Meşe olayını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan olayını değerlendirdi. Açıklamalarında üstü kapalı olarak Fatih Terim'i de çok sert eleştiren Dilmen, TFF'ye de başkan adayı olmayacağını belirtti ve  şunları söyledi:

"Sosyal medyadaki tepkilerden sonra..."

Sosyal medyada ve sağda solda konuşulan konulardan sonra konuşmak istedim. Derdimi anlatmak istedim. Arda konusunda ve genel anlamda ne düşündüğümü söylemek maksadındayım. Arda konusu 11 aydır devam eden bir konu... Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir süreç yaşandı ve bugüne kadar gelindi. Tam sulh sağlanmışken Fatih hocanın 'İçime sinmedi' cümlesi 'Çok tehlikeli, huzur getirmez' demiştim.

"Arda'nın davranışı kabul edilemez"

Daha sonra da tabii bu konular. Ama benim söylediklerim farklı algılandı herhalde. Arda kardeşimizin, Bilal ağabeye davranışı zaten kabul edilemez. Şahsından da özür dilemesi gerekir. Gazeteciliği tartışılır ama küfür zaten olmaması lazım.

"Arda için 'Kumar oynadı, kadın getirdi' dediler"

Primle ilgili bildiğim tek bir şey var. Arda Turan, personel için 85 bin lira toplamış. Allah razı olsun. Sonra herhalde bunları atrtışırken oldu bazı şeyler. Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğünde Milli Takımımız, bu 5 oyuncunun olmayacağını söylemiştim. Bunu yazamayanlar da biliyordu. Arda'yı buraya getiren sebep o dönem başladı. Gazeteci dostlarımız Arda'nın sabahlara kadar kumar oynadığını, otellere kadın getirdiğini yazdılar. Yzan kişiler de belli. 'Paragöz' diyen 'Federasyon başkanının gazetesi' diyor.

"Çocuk bir hata yaptı"

Derken buralara gelindi. Bu demek değildir ki, sen insanlara vurabilirsin. Ama siz insansınız. Bana da gece 2'de mesaj atılıyor. Birikti, birikti ve çocuk da sonunda bir hata yaptı.

"Gazetecilerin ayrılmasına şaşırdı"

Arda, gazeteciler kalktığında başka cümleler kurdu. Aslında Kosova maçı içindi o basın toplantısı... O insanlar kalkınca bence sinirleri bozuldu, çünkü Kosova maçıyla başlamıştı toplantıya... Eğer bir gazeteciyi tokatlayan insan Milli Takım'da oynuyorsa, sorun var demektir. Havada kavgayla, karada kavga arasında fark varmış demek ki. İnsanlarla kavga ederken dikkatli olmak lazım.

"15 Temmuz'da Arda'yı gördüm"

O kadın-kız, paragöz haberlerini annesi, babası da görüyor. 15 Temmuz'dan sonra bayrakla ben Arda Turan'ı gördüm. Vatandaşlarla birlikteydi. Arda Turan belli bir medya grubu tarafından manipüle ederek, kaşıya kaşıya itibarsızlaştırdılar. Bugün Turizm Bakanlığı milyon dolarlar harcasa Arda'nın yaptığı reklamı yapamaz.

Fatih Terim'e: 'Orayı değil, burayı çek'ler

Çok örnek verirdim de polemik çıksın istemiyorum. 'Orayı çekme, burayı çek'ler var. Ama basın mensupları onun basın toplantısına gidiyor. Avrupa Şampiyonası'nın bedelini 5 oyuncuya bırakıyorsanız, sonra onları hiçbir şey olmamaış gibi kadroya çağırıyorsanız, sorun var demektir.

"Ağzına silah soktu, iki gün sonra kampta"

Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak, Gökhan Töre olayları var. Ağzında silah soktu. 2 gün sorna kampa geldiler...

"'Evet' dedi diye"

Siyaseten 'Evet' dedi diye ona karşı cephe aldılar. Yalan dolan, ahlaksızlık, saygısızlık her şey oldu. Arda'yla Fenerbahçe'nin de problemi yoktu. kimsenin problemi yoktu. Arda çok yıpratıldı. Bu konuşmayı yapmadan önce de böyle yaşıyordu. Ben de böyle yaşıyordum. Bunu Cumhurbaşkanımızın da görmesi lazım.

"Uçakta işi ne?"

Oyuncuyla gazeteciyi aynı uçağa koymayacaksın. Şortla da gider, başka şeyle de... O oyuncunun özeli... Bu uluslararası maçlarda gazetecinin uçakta ne işi var? Bu devirde... Oyuncu maçtan çıkmış, sinirleri bozuk, belki daha önceden husumeti var... Ne olursa olsun, yine söylüyorum, doğru değil ama bu şekilde olmaz.

"TFF'ye başkan adayı olmayacağım"

Ben yemin ederim ki, şerefim namusum üzerine söylüyorum ki, Federasyon başkanı adayı olmayacağım. Bu söylemlerimi ona dayandırmasınlar. Cumhurbaşkanı'yla da bunu bir dakika bile konuşmadım.

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