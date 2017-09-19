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Rıdvan Dilmen: "Şenol hocanın çok güzel bir huyu var. O da..."

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Şenol hocanın çok güzel bir huyu var. O da...

Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Beşiktaş kendi sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlılar 2-0 kazandı.

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı noktalara değindi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Beşiktaş, Porto maçındaki gibi oynamıyor. Muhtemel sakatlık olur. 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş'a imreniyorsun. Ben Fenerbahçeliyim o kurdukları baskıya hayranım."

'Taraftar Medel'i sever'

"Şenol hocanın çok güzel bir huyu var. Doymuyor! Şampiyonlar Ligi grubunda Porto galibiyeti ile favori konumuna geçti. Medel taraftarın seveceği bir oyuncu. Sarı kart biraz riskli oldu."

"Şenol Güneş, devre arasında temkinli konuşacaktır. Caner'e ayrı bir paragraf açmak lazım. Uzun süre oynamadıktan sonra böyle bir performans ile geri dönüş muazzam. Cenk'i de konuşmamak ona haksızlık olur. Yine golünü attı."

'Krampon çalımı derler'

"Quaresma'nın golünde attığı çalıma krampon çalımı derler. Müdahale de yedi ama yıkılmadı. Topu alışı ve golü atışı muazzamdı. Beşiktaş çok iyi oynadı. Hiç maçları izlemeyen bir Beşiktaşlı Quaresma'nın istatistiksel olarak iyi olmadığını düşünebilir. Ancak öyle güzel işler yapıyor ki muazzam. Quaresma doğru takımda da oynamanın avantajını kullanıyor."

'Caner,Caner,Caner...'

"Beşiktaş'ın opsiyonu çok. İyi orta açan, uzun pas yapan, duran top hakimiyeti olan futbolcuları var. Porto'da 2-1'ken savunmadan kim çıkardı? Caner. Bugün ilk golü kim attırdı? Caner. 90+5'te pozisyona kim girdi? Caner. Büyük takım taraftarı, hep takımının atak oynamasını ister."

"Beşiktaş'ta golcülerin bu kadar gol atması tesadüf değil. Bu kadar ortaya ben de atarım. Beşiktaş 3. sezona aynı teknik direktörler devam ediyor. belki de böyle bir rakam son yıllarda yoktur. Antalya'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmış. Başarı cezasız kalmaz, geçen sene sonuncu sıradaydılar, hoca buraya getirdi.

'Derbi zor olacak'

"Derbi zor olacak. Porto hızlı oynayan ama yumuşak bir takım. Fenerbahçe, yavaş oynuyor ama çok sert oynuyor. Porto gibi değil."

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