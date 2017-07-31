Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

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Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

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Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

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Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

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İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.

Rıdvan Dilmen: "Şenol Güneş sezon sonunda..."

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milli Takım'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş sezon sonunda...

Milli Takım'daki son gelişmeleri değerlendiren Rıdvan  Dilmen, "Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum. Sabah saatlerinde yapılan görüşmede kalan 4 maç için anlaşma sağlandığını duydum. Şu anda kamuoyundan dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor. Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir" dedi.

10 gün önce Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği ifade eden Dilmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Fatih Terim'in gönderilmesine karışmamıştır. Kararları Yıldırım Demirören aldı. Fatih Terim'in görevinden ayrılması doğru karar olabilir. Ancak adının parklardan silinmesi yanlış. Dünya Kupası öncesinde hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırmakta yanlış bir şey yok. Şenol Güneş, doğru bir tercih" dedi.

Dilmen ayrıca, "Fatih Terim kendini toparlar, yarın öbür gün Galatasaray'da çalışır. Arda Turan inşallah Milli Takıma döner. Fatih Terim kalsaydı da dönmesini isterdim" dedi.

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

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Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Orman'la görüştü

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