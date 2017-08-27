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Rıdvan Dilmen penaltı pozisyonu için ne dedi?

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen penaltı pozisyonu için ne dedi?

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Gençlerbirliği alan savunması yapıp çok çabuk kontratağa çıkıyor. Skrtel kontrolsüz girdiği için bence pozisyon faul. Hasan Ali'ye gösterilen kart da kırmızı kart da doğru. Hakem üç kararında da doğruydu. Skrtel orda faul yapmaya gitmedi ama kontrolsüz hareket etti. Kasıtlı bir olay olmadığı için sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe şu andaki puan durumuna göre liderin 6 puan gerisinde. Risk almalı. Riski nasıl almalı? İki ihtimal var. Ozan'ı çıkarıp Aatif'ı sokabilir. Skrtel'i çıkarıp Mehmet Topal'ı stopere alabilir. Aykut Kocaman antrenörlük değil, ikinci yarıda teknik direktörlük yapmalı."

Dilmen'in maç sonu yorumları ise şu şekilde:

"Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için tekrar nefes aldı, fırsat yakaladı. Açıkçası kırmızı kart sonrası benim beklediğim değişiklik olmadı. İki ön libero ile devam etti Aykut Hoca. Gençlerbirliği'nin 10 kişi kalması maçın en önemli anlarından biriydi.

Bu Fenerbahçe takımı deplasmanlarda zorlanır. Bu takıma 3-4 yeni yüz lazım. Bu galibiyet aldatmamalı. Kötü oynayıp da kazanması gereken maçlardan birini kazandı Fenerbahçe. "

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