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Rıdvan Dilmen: "Kırmızı kartı veremedi"

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kartı veremedi

Dilmen maçın hakemini eleştirirken penaltı pozisyonundan dolayı Quaresma'nın kırmızı kartını veremediğini söyledi.

Dilmen, ilk yarıya dair şunları söyledi:

"Beşiktaş, yaslanan bir takıma karşı 3-4 gol pozisyonu buldu. Oyuna öyle bir başladı ki, o kadar hırslanmışlar ki final maçı gibi görmüşler bu maçı. Korkunç bir motivasyonla başladılar.

Beşiktaş'ın oyun kalitesi sezon başından beri çok da fazla değildi. Ama karşında zayıf bir rakip var, güzel bir zemin yakalamışsın... Şu maç bir anda 5'e, 6'ya da gidebilir."

Ünlü yorumcunun maç sonu değerlendirmeleri;

"Beşiktaş güzel zemini yakaladığında iyi futbol oynuyor. Kendisini çok fazla beğendiremeyen Cenk 12. golünü attı. Bazen hakemler durup, dururken iş alıyorlar başına. Hakem penaltıda kaldı, Quaresma'yı atamadı."

'Forvet arayışı olabilir'

"Şenol Güneş, Talisca'nın santrafor olamayacağını 30-40 dakikada gördü. Beşiktaş'ın forvet arayışı olabilir. Talisca da Babel de forvet değil. Beşiktaş geçen sene olan kimliğine yakın bir oyun oynadı."

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