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Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

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Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
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Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

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Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Rıdvan Dilmen: "İlk yarı 5-1 bitebilirdi"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisar Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: İlk yarı 5-1 bitebilirdi

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Beşiktaş, rakip iyi de başlasa belli bölümde o kadar kabiliyetli oyuncularıyla ortaya çıkıyor ki... Şutör var, iyi orta yapan kabiliyetli oyuncu var, iyi bitiren oyuncu var. Bu Türkiye'deki her takımı aşabilecek kaliteli bir futbol takımı ve bir teknik direktör var. Beşiktaş'a herkesin saygı duymaktan başka yapabileceği bir şey yok."

Rıdvan Dilmen'in maçın ardından yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar ise şöyle:

"Özellikle içerde ilk yarıda etkili bir oyunla başladı Beşiktaş. İlk yarı 2-0 değil, 5-1 bitebilirdi."

"Beşiktaş maçı erken bitti. Kalan dakikalarda muhabbet ettik. Fenerbahçe maçında ise 90. dakikada insanlar tırnak yiyor."

"Beşiktaş'ın lehine hakem hataları, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bu sezon daha fazla olmuştur."

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Rıdvan Dilmen: İlk yarı 5-1 bitebilirdi

Rıdvan Dilmen: "İlk yarı 5-1 bitebilirdi"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisar Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi.
Beşiktaş şampiyon gibi oynadı!

Beşiktaş şampiyon gibi oynadı!

Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Akhisar'ı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek, hem en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı, hem de haftaya oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

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