Rıdvan Dilmen: "İlk yarı 5-1 bitebilirdi"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Akhisar Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Beşiktaş, rakip iyi de başlasa belli bölümde o kadar kabiliyetli oyuncularıyla ortaya çıkıyor ki... Şutör var, iyi orta yapan kabiliyetli oyuncu var, iyi bitiren oyuncu var. Bu Türkiye'deki her takımı aşabilecek kaliteli bir futbol takımı ve bir teknik direktör var. Beşiktaş'a herkesin saygı duymaktan başka yapabileceği bir şey yok."

Rıdvan Dilmen'in maçın ardından yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar ise şöyle:

"Özellikle içerde ilk yarıda etkili bir oyunla başladı Beşiktaş. İlk yarı 2-0 değil, 5-1 bitebilirdi."

"Beşiktaş maçı erken bitti. Kalan dakikalarda muhabbet ettik. Fenerbahçe maçında ise 90. dakikada insanlar tırnak yiyor."

"Beşiktaş'ın lehine hakem hataları, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bu sezon daha fazla olmuştur."