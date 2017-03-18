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Rıdvan Dilmen Igor Tudoru eleştirdi!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Tudor'u eleştirerek sadece koşmanın yetmeyeceğini söyledi.

'Galatasaray'ın kaybetmesi sürpriz değil'

Trabzonspor ikinci yarının lideri. Trabzonspor'un seri yakalaması gerekiyordu o seriyi de yakaladı. Trabzonspor hem koştu hem oynadı. Galatasaray sadece koştu. Oynamaya çalışsa da oynayamıyor. Futbol sadece koşmak değildir. Galatasaray kazandığı maçlara da hükmetmedi. Galatasaray'ın kaybetmesi sürpriz değil. Galatasaraylılar seneye aynı futbolcuları görmek istemiyor. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli.

'Podolski idman yapıyor'

Podolski, Japonya öncesi burada idman yapıyor. Zaten Alman Milli Takımı için diri kalmaya çalışıyor. Tudor diyor ki, 'Benim antrenman tempom daha %16'da". 16 ne ya? 15 de, 20 de, niye 16? Ben yemem, top oynayacaksın. Galatasaray top rakipteyken 7-2-1 oynuyor.

Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:

"İkinci yarıda maçtan sonra çok tartışacağımız pozisyonlar olacaktır. Galatasaray'ın savunma organizasyonu çok kötü. Yaptıkları ofsayt taktiği futbolda olmaması gereken şekilde. Trabzon son pasları iyi yapsa yardımcı hakemi çok tartışabiliriz. Trabzonspor'un 2-3'ü bulması lazım. Galatasaray hiç bir şey yapmıyor."

'Büyük takım antrenörlüğünü...'

Galatasaray için en zor mevki Yasin'in mevkisi. Teknik direktör at gibi koşacaksın demiş. Önce iyi futbol oynayacaksın diyeceksin. Bu taktik ile Yasin'in gol ortalaması düşecektir. Koskoca Galatasaray takımı kaleye gitmeden devreyi bitirdi. Büyük takım antrenörlüğünü başka bir yere koyuyorum.

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