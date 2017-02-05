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Rıdvan Dilmen: "Hakem hatalarına süre yetmez"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen: Hakem hatalarına süre yetmez

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen maç öncesinde şunları söyledi:

"Sadece bu kupa maçı değil. Puan ve oyun olarak güçlü iki takım oynayacak. Beşiktaş daha önde ve favori görünüyor.

Moussa Sow'u Gökhan çok geri koşturur. Fenerbahçe pas takımına dönebilirse ve eski kültürüne göre oynarsa daha etkili olur.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre daha çok ihtiyacı var kupaya. Fenerbahçe, daha önceki kupa maçlarında hiç böyle bir kadroyla sahaya çıkmadı. Beşiktaş kaybederse üzülecektir ancak Fenerbahçe kaybederse elinde sadece UEFA Avrupa Ligi kalacaktır.

Kurallar uygulanırsa bu maçta 3-4 kırmızı kart olur. Sıkı ve sert çatır çatır bir maç olur. Çok tartışabiliriz bu maçı."

'Advocaat, Persie'yi yüzde 1000 çıkarır'

Usta yorumcu ilk yarının ardından ise şu yorumları yaptı:

"​49 dakika oynandı, topun oyunda kalmaması açısından Türkiye ve Avrupa rekoru kırılmıştır. Çirkin bir oyun oldu.

Advocaat, yüzde 1000 çıkarır Van Persie'yi. En küçük hareketinde atacak hakem Van Persie'yi. Oğuzhan, Van Persie'ye 'Burnun havada' gibi bir hareket yaptı. Ben öyle anladım.

Her şeye rağmen, Ali Palabıyık'ın sakin bir maç yönettiğini görüyorum. Kırmızı pozisyonunda Van Persie'nin yaptığı faul ve sarı kart var. Eğer tekmeyse, kırmızı vermesi lazım.

Saat tutun, devre 15 dakika sürmez, en az 20 dakika sürer. İçeride olaylar var çünkü.

Beşiktaş'ta Mitrovic oyuna girer. Talisca çıkar gibi duruyor. Van Persie'yi oyunda tutmak Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, ikinci yarı Persie'yi çıkarır. "

'Hakem hatalarına süremiz yetmez'

Dilmen, karşılaşmanın ardından ise şunları söyledi:

"Öncelikle özeleştiri yapmak lazım. Devrede ben, "Advocaat, muhakkak Van Persie'yi çıkarmalı" dedim. Van Persie ile muhtemelen konuştu Advocaat... İkinci yarı Persie'nin gerginliğinden eser yoktu.

Onun dışında Fenerbahçeli oyuncular bir reaksiyon göstermeliydi. Açıkçası Fenerbahçe, ilk 10 dakika iyi başladı. Sonra 35 dakika boyunca Beşiktaş ağırlıklı bir oyun oldu. Beşiktaş, ikinci yarı 10 kişi oynayınca oyun Fenerbahçe ağırlıklı oynandı.

Gergin bir ortam, futbolun dışında her şeyin konuşulabileceği... 99 dakika maç oynandı bugün. Gördüğümüz en çok duran, en çok faul yapılan, en çok hakemin yönetmesinden çok idare ettiği bir maç izledik.

Kayseri'deki Fenerbahçe'yi Beşiktaş yakalamış olsa 4'lük yapardı.

Futbolda kırmızı kart çok etkilidir. Bir anda fiziksel ve taktiksel dengeler değişir. Fenerbahçe, bugün herhangi bir takımı deplasmanda yenmiş olsaydı bu kadar etkili olmayabilirdi.

Fenerbahçe, hem deplasmanda hem de hiç kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı kazandı.

Hakem hatalarına girecek olursak süremiz yetmez. Ben kendi adıma Fenerbahçe'nin camiası adına çok değerli bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın elenmesiyle bir anlamda favori durumuna geldi.

Ali Palabıyık'ın iki takım lehine ve aleyhine çok yanlış kararı vardı. Lens'in golünde gördüğüm kadarıyla hakem düdüğü çaldı, Lens ondan sonra vurdu. Şener, ikinci sarı karttan kesin atılmalıydı. Tosic ile Van Persie'nin pozisyonunda ise iki oyuncuya da kırmızı kart verilebilirdi."

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