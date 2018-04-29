Rıdvan Dilmen Galatasarayı bakın neye benzetti

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Dilmen'in sözleri şöyle;

Tudor'un ardından Fatih Terim devreye girdi. Çok iyi yarışmacı antrenör. Dursun Özbek'in yaptığı en önemlki operasyon. Agresif bir takıma çevirdi Galatasaray'ı...

Galatasaray Medel'i 2-0 yendi. Bilmiyorum abartıyor muyum. Gökhan yok, Babel yok... Medel dışında ayakta kalan biri yoktu. Talisca sertliğe dayanamadı. Quaresma'nın konsantrasyonu sıfır. Tavırlarından anlayabiliyorsunuz. Galatasaray-Beşiktaş gibi davranmadı. Galatasaray 'Jaws' gibiydi.

Galatasaray'ın pozisyonu penaltı gibi gözüküyor. Oyunun hiçbir dakikasında Beşiktaş'ı ortak etmediler. Korkunç bir odaklanma ve sıfır hata... Linnes çok çabuk oyuncu, mükemmel oynadı. Nagatomo da müthişti.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ı olumsuz etkiledi ve bunun bedelini ödediler. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı.