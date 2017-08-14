Rıdvan Dilmen: Galatasaraya övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi.

NTV Spor'daki %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen, müsabakanın ilk devresini şu ifadelerle yorumladı:

"Konuşmak için çok erken. Galatasaray gördüğüm en coşkulu takım. Sanki sezonun son maçı ve şampiyonluk kazanacak veya UEFA Kupası'nı kazanacak gibi. Galatasaray coşkunun karşılığını 3-1'le aldı. İç sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynuyor Galatasaray. İlk golü normal de çok ceza sahasına girmemesine rağmen Tolga attı. Muslera, Türkiye'nin en önemli kalecilerinden biri. Çoğu kişi eleştirmez ama ben eleştiriyorum. Kaleci altıpasa kornerden gelen topa çıkması lazım. Boşa da olsa çıkması gerek. Kaleciliğini eleştiremem ama bunu eleştiririm. Büyük takımlar için lige başlangıç önemlidir. Galatasaray da iyi futbol oynuyor. Tudor, oyunun ilerleyen bölümlerinde Selçuk ve Yasin'i oynatır diye düşünüyorum."

'Direkt şampiyonluk adayı'

Dilmen, Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçtan sonrası yayında ise şöyle konuştu:

"Galatasaray 8 pozisyonun 4'ünü gol yaptı. Sadece kornerden gelen topta golü yedi, onun dışında hiç pozisyon vermedi. Galatasaray'ın kadrosu çok yeni ve Tudor ile ilk sezon başlangıcı. Galatasaray'a şimdi övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur. Haftaya Osmanlı ile deplasmanda oynayacaklar. Bugün Kayserispor'u hiç beğenmedim. Tabii ki bunda Galatasaray'ın yaptığı baskının da etkisi var. Galatasaray yaklaşık 2 ay sonra ciddi form tutar. Daha çok erken Rıdvan diyeceksiniz ama direkt şampiyonluk adayı bu takım. Fakat en çok beklememiz gereken takım Galatasaray. Çünkü rakiplerin iskeleti oturmuş. Galatasaray'ın kadrosu ise çok yeni. Yeni futbolcuların gelişiyle adaptasyon için zaman gerekir. Bazen sorun yaşanabilir. Mesela 1988-89 sezonunun öncesinde kötü olan Fenerbahçe'de bir anda yepyeni oyuncularla müthiş bir sezon geçirdik. İyi oyuncular olduğunuz zaman toparlanma süreciniz hızlı olur."