Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Galatasaraya övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur

NTV Spor'daki %100 Futbol adlı programda konuşan Dilmen, müsabakanın ilk devresini şu ifadelerle yorumladı:

"Konuşmak için çok erken. Galatasaray gördüğüm en coşkulu takım. Sanki sezonun son maçı ve şampiyonluk kazanacak veya UEFA Kupası'nı kazanacak gibi. Galatasaray coşkunun karşılığını 3-1'le aldı. İç sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynuyor Galatasaray. İlk golü normal de çok ceza sahasına girmemesine rağmen Tolga attı. Muslera, Türkiye'nin en önemli kalecilerinden biri. Çoğu kişi eleştirmez ama ben eleştiriyorum. Kaleci altıpasa kornerden gelen topa çıkması lazım. Boşa da olsa çıkması gerek. Kaleciliğini eleştiremem ama bunu eleştiririm. Büyük takımlar için lige başlangıç önemlidir. Galatasaray da iyi futbol oynuyor. Tudor, oyunun ilerleyen bölümlerinde Selçuk ve Yasin'i oynatır diye düşünüyorum."

'Direkt şampiyonluk adayı'

Dilmen, Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçtan sonrası yayında ise şöyle konuştu:

"Galatasaray 8 pozisyonun 4'ünü gol yaptı. Sadece kornerden gelen topta golü yedi, onun dışında hiç pozisyon vermedi. Galatasaray'ın kadrosu çok yeni ve Tudor ile ilk sezon başlangıcı. Galatasaray'a şimdi övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur. Haftaya Osmanlı ile deplasmanda oynayacaklar. Bugün Kayserispor'u hiç beğenmedim. Tabii ki bunda Galatasaray'ın yaptığı baskının da etkisi var. Galatasaray yaklaşık 2 ay sonra ciddi form tutar. Daha çok erken Rıdvan diyeceksiniz ama direkt şampiyonluk adayı bu takım. Fakat en çok beklememiz gereken takım Galatasaray. Çünkü rakiplerin iskeleti oturmuş. Galatasaray'ın kadrosu ise çok yeni. Yeni futbolcuların gelişiyle adaptasyon için zaman gerekir. Bazen sorun yaşanabilir. Mesela 1988-89 sezonunun öncesinde kötü olan Fenerbahçe'de bir anda yepyeni oyuncularla müthiş bir sezon geçirdik.  İyi oyuncular olduğunuz zaman toparlanma süreciniz hızlı olur."

Galatasaray Feghouli'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray Feghouli'nin maliyetini açıkladı

Selçuk İnan'da flaş gelişme

Selçuk İnan'da flaş gelişme

Bu Cimbom bambaşka!

Bu Cimbom bambaşka!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Rıdvan Dilmen: Galatasaraya övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur

Rıdvan Dilmen: Galatasaray'a övgüler yağdırırsak yanıltıcı olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi.
Galatasaray Feghoulinin maliyetini açıkladı

Galatasaray Feghouli'nin maliyetini açıkladı

Sarı Kırmızılılar, Sofiane Feghouli'yi 4.25 milyon euro karşılığında transfer ettiğini borsaya bildirdi. Yıldız futbolcunun yarın Türk Telekom Stadyumu'nda imzayı atacağı öğrenildi.
Selçuk İnanda flaş gelişme

Selçuk İnan'da flaş gelişme

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı.
Bu Cimbom bambaşka!

Bu Cimbom bambaşka!

Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Kayserispor'u 4-1 yenerek başladı.
TT Arenada Tudora büyük tepki

TT Arena'da Tudor'a büyük tepki

Galatasaray taraftarı Kayserispor maçı öncesi yapılan anonsta Igor Tudor'un ismini duyunca ıslıkladı.
Feghouli sonunda İstanbula geldi

Feghouli sonunda İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Feghouli İstanbul'a geldi.
Rota tekrar Strinice döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Yönetimle görüştü ve Galatasarayı istiyorum dedi

Yönetimle görüştü ve 'Galatasaray'ı istiyorum' dedi

Galatasaray’ın sol bek transferi için her konuda anlaşma sağladığı Kwadwo Asamoah, Juventus yöneticileriyle bir görüşme yaptı.
Arda Turandan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Arda Turan'dan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapan Arda Turan, Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir talepte bulundu. Milli yıldız, Sportif Direktör Cenk Ergün'e, ''66 numarayı kimseye vermeyin'' ricasında bulundu.
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Galatasaray'ın 1 numarası Dursun Özbek seçildi.
Galatasarayda bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha her an yaşanabilir

Martin Linnes’in, ligin başlamasına kısa süre kala formdan düşmesi, Norveçli futbolcunun kaderini değiştirdi....
Galatasarayın yeni transferi Mariano: Tudoru fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Tudor'u fazla tanımıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, hedeflerinin lig ve kupayı kazanmak olduğunu söyledi....
Galatasarayda soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Galatasaray'da soğuk savaş! Terim mi, Luce mi?

Can Topsakal, Lucescu ile Romanya’dan yaptığı görüşmeden olumlu sonuçla döndü. Yönetimde bir kesim, Luce’nin gelmesiyle Fatih Terim’in...
Melo depremi! Son dakika olarak geçtiler

Melo depremi! Son dakika olarak geçtiler

Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti. 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu boşa çıktı....
Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Belhanda ve Eren Derdiyok Östersunds maçını kaçırabilir

Galatasaray'da sakatların durumu belli oldu....
Semih Kayaya sürpriz talip

Semih Kaya'ya sürpriz talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve uzun süredir Sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip...