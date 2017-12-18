Rıdvan Dilmen: Fatih Terimden açıklama bekliyorum

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Igor Tudor ve seçim kararını değerlendirdi, Fatih Terim'den açıklama beklediğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Igor Tudor'u gönderme ve seçim kararı almasını değerlendirdi.

Dilmen Fatih Terim'in yönetim içindeki bir oylamayla göreve gelecek bir kişi olmadığını ve Terim'in de bu şekilde düşündüğünü söyledi ve şunları söyledi:

"Açıklama bekliyorum"

Fatih Terim'den bu dakikaya kadar "Ben Galatasaray'a oylamayla gelecek bir teknik direktör değilim" açıklaması beklerdim ve hala da bekliyorum. Pazar sabahı gündeminde seçim olmayan bir kulübün Pazartesi bu kararı almasında -ben niyet okuyucu da değilim- Fatih Terim isminin etkisi vardır. Mutlaka bir açıklama bekliyorum Fatih Terim'den.