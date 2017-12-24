Rıdvan Dilmen: "Direkt kırmızı kart görmeliydi"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen ilk yarının ardından şunları söyledi:

"Fatih Terim, çıkarabileceği maksimum kadroyla çıktı. Çok oynama yapması doğru değildi."

"Fatih Terim, stada gelen taraftar sayısını artırdı. Bugün maçı kazansa da kaybetse de teknik olarak yorum yapmak çok doğru olmayacaktır."

"Çok klas bir adam izliyorum: Tamer Tuna. Hakikaten müthşi bir olgunluk ve şık bir adam. Takımlarından dışlanan, yaşlı oyuncularla oynuyor. Böyle bir kadroyla bu kadar kısa zamanda büyük başarı. Alttan önemli bir teknik adam geliyor, onu görüyoruz."

"Maicon'un pozisyonunda son anda ayağının rakibinin ayağına değdiğini gördüm. Direkt kırmızı kart görmesi gereken Fernando'ydu açıkçası."

Dilmen, 90 dakikanın ardından şu yorumları yaptı:

"Fatih Terim'in gelmesi Galatasaray'ı tekrar bütünleştirdi. Herkeste bir heyecan yarattı."

"Oyunun genelinde Galatasaray maça hakimdi. Bazı antrenörler vardır, göreve gelir gelmez sil baştan yapar. Hoca öyle yapmadı."

"Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'ydi. Fatih Terim'in vazgeçilmez oyuncusu olacak."