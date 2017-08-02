Rıdvan Dilmen: "Bu, Türk futbolunun bitişidir"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dilmen şunları söyledi:

'Türkiye'deki bütün teknik adamlar kendini köprüden atsın'

"Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adam. Lucescu'nun da milli takımın başına gelmesi doğaldır. Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini."

'Türk futbolunun bitişidir'

"Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz. Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş. Arkadaşlar kusura bakmasınlar, 80 milyonluk ülkede 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulamıyorlar... İzleyenler bugünün tarihini yazsınlar."

'TFF milletin aklıyla oynuyor'

"Benim için Dünya Kupası'na gitmemek önemli değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. 14-15 gündür de milletin aklıyla oynadıkları için ayrıca tebrik ediyorum."