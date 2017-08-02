Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

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Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Fenerbahçe Doğuş, uzun yıllar boyunca NBA’de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.
Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

Eskişehirspor teknik direktör arayışlarına Sergen Yalçın ile anlaşarak son verdi.

Rıdvan Dilmen: "Bu, Türk futbolunun bitişidir"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen: Bu, Türk futbolunun bitişidir

Dilmen şunları söyledi:

'Türkiye'deki bütün teknik adamlar kendini köprüden atsın'

"Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adam. Lucescu'nun da milli takımın başına gelmesi doğaldır. Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini."

'Türk futbolunun bitişidir'

"Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz. Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş. Arkadaşlar kusura bakmasınlar, 80 milyonluk ülkede 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulamıyorlar... İzleyenler bugünün tarihini yazsınlar."

'TFF milletin aklıyla oynuyor'

"Benim için Dünya Kupası'na gitmemek önemli değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. 14-15 gündür de milletin aklıyla oynadıkları için ayrıca tebrik ediyorum."

TFF, Milli Takım'ın yeni hocasını resmen açıkladı!

TFF, Milli Takım'ın yeni hocasını resmen açıkladı!

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