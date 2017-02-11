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Rıdvan Dilmen bombayı patlattı!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Karabükspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirirken birbirinden çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri;

"Lider kenarda olmayınca takım etkilenir. Şenol hocanın kenarda olmaması Beşiktaş'ı etkiledi. Karabükspor müthiş hazırlanmış. Taktik anlamda iyi analiz etmişler. Tudor, hem kendi formatını hem de rakibini düşünmüş ve bütün hafta buna hazırlanmış."

"Oğuzhan iyi değildi, Cenk hiç yoktu, Babel bireysel yeteneklerini hiç gösteremedi. Beşiktaş gibi hücumcu bir takımla oynayacaksınız ve kart görmeyeceksiniz. 20 haftada bir ilktir bence."

'Sürekli itmen lazım'

"İlk golde kafamda soru işaretleri var. Karabüklü oyuncu bana birkaç santim önde gibi geldi.Dürterek oynanmasını isteyen çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Sürekli itmen lazım, sürekli elin üzerinde olacak."

'Cenk bunu yapmazsa...'

"Messi, Ronaldo neden bu kadar gol atıyor, aç gibi saldırıyorlar.Cenk bunu yapmazsa, üst düzey meziyetleri yok, sıradanlaşır."

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