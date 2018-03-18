Rıdvan Dilmen: Beşiktaşın 1 tane pozisyonu yok

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Başakşehir, maçı fazlasıyla hak etti. Beşiktaş'ın bu kaçar mı denilecek bir tane pozisyonu yok. Başakşehir, bu maçta seyirci rekorunu kırmıştır. Sabah kahvaltısını yaparken Fatih Terim, bir tek Beşiktaş'ın kazanmamasını istemiştir. Fenerbahçe neler kaçırdığını bugün daha iyi anlamıştır. Zirvedeki 3 takımın birbirleriyle maçı var, Fenerbahçe yine 'acaba' diyordur. Gökhan Gönül'ün 90 dakika oyunda kalması imkansız. Fizik olarak yetersiz. Adebayor tam bir takım oyuncusu. Arsenal'de, Real'de oynamış da doymuş, gelmiş gibi değil" dedi.