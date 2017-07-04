Resmi hesaptan Pepe paylaşımı geldi!

Beşiktaşlı taraftarların günlerdir beklediği Pepe açıklaması, beklenmedik bir yerden geldi. Siyah Beyazlı kulübün stadı Vodafone Park'a ait resmi Twitter hesabı, transferi şifreli de olsa takipçilerine ilan etti.

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a ait resmi Twitter hesabı, Siyah Beyazlı taraftaların günlerdir yolunu gözlediği Pepe'yi, şifreli bir şekilde de olsa resmen açıkladı.

Vodafone Park isimli hesaptan yapılan paylaşımda "PEs etmiyoruz, PEnçeliyoruz! Nöbetteyiz..." mesajı yazılırken, P ve E harflerinin özellikle büyük yazılması dikkat çekti. Atılan bu mesaj, Pepe transferinin gayri resmi ilanı olarak yorumlandı.

Taraftarlar çılgına döndü

Siyah Beyazlı kulübe bağlı hesaptan atılan bu tweet, transferin resmi olarak açıklanmasını bekleyen Beşiktaşlı taraftarlara da adeta bayram ettirdi. Mesajın altına birbirinden ilginç ve komik yanıtlar veren taraftarlar, rakip takım taraftarlarına da takılmadan edemedi.