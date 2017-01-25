Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan İnegölspor'a!

Galatasaray'dan İnegölspor'a!

Galatasaray, genç oyuncusu Volkan Pala'nın İnegölspor'a kiralandığını açıkladı.

Resmen itiraf ettiler: "G.Saray'la görüşüyoruz"

Galatasaray'ın transferi için Olympique Lyon'un kapısını çaldığı iddia edilen Jordan Ferri'yle ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Resmen itiraf ettiler: G.Sarayla görüşüyoruz

İlk olarak L'Equipe'in okuyucularına duyurduğu Jordan Ferri&Galatasaray flörtünde ikinci perde aralandı...

Az forma şansı bulduğu için takımdan ayrılma ihtimali çoğalan Fransız futbolcu için oyuncunu menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Olympique Lyon'un 7.5 milyon Euro'dan transfer pazarlığına başlaması beklenen Ferri için Galatasaray'la görüşme yaptıklarını doğrulayan Eric Castagnino, ''Biz Lyon'da kalmaktan yanaydık. Sezonu burada tamamlamak en iyi opsiyon gibi görünüyordu.  Ancak Galatasaray ve Fiorentina gibi kulüplerin ilgisi işleri değiştirdi. Galatasaray bize teklif yaptı. Onlar hedefleri olan büyük bir kulüp. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.

Hakan Şükür'de son dakika

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Muslera'da sürpriz gelişme!

Muslera'da sürpriz gelişme!

Tolgay Arslan Galatasaray'a!

Tolgay Arslan Galatasaray'a!


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Muslerada sürpriz gelişme!

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