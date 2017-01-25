Resmen itiraf ettiler: G.Sarayla görüşüyoruz

Galatasaray'ın transferi için Olympique Lyon'un kapısını çaldığı iddia edilen Jordan Ferri'yle ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

İlk olarak L'Equipe'in okuyucularına duyurduğu Jordan Ferri&Galatasaray flörtünde ikinci perde aralandı...

Az forma şansı bulduğu için takımdan ayrılma ihtimali çoğalan Fransız futbolcu için oyuncunu menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Olympique Lyon'un 7.5 milyon Euro'dan transfer pazarlığına başlaması beklenen Ferri için Galatasaray'la görüşme yaptıklarını doğrulayan Eric Castagnino, ''Biz Lyon'da kalmaktan yanaydık. Sezonu burada tamamlamak en iyi opsiyon gibi görünüyordu. Ancak Galatasaray ve Fiorentina gibi kulüplerin ilgisi işleri değiştirdi. Galatasaray bize teklif yaptı. Onlar hedefleri olan büyük bir kulüp. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.