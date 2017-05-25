Resmen açıklandı! Geri döndü!

Premier Lig kulüplerinden West Ham United, Beşiktaş'tan kiralanan Gökhan Töre'nin Siyah Beyazlılar'a döndüğünü resmen açıkladı.

Slaven Bilic, Gökhan Töre'yi Beşiktaş'a geri gönderdi! Bu sezon başı Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan ancak bekleneni veremeyen Gökhan Töre, Londra ekibi tarafından Siyah Beyazlılar'a geri gönderildi.

Resmi açıklama West Ham United'ın internet sitesinden yapılırken, "Bu sezon 5'i Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i de İngiltere Kupası olan toplam 8 maça çıkan Gökhan Töre, kiralandığı kulübü Beşiktaş'a geri dönecektir" denildi.

Açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun West Ham United'ın yeni stadında atılan ilk golün asistini yaptığı da belirtildi.